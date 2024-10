Orsi sobre las AFAP: "hay que revisar si alguna de las actividades que llevan adelante es necesario que lo hagan esas empresas o lo podría hacer el Estado"

“Él dijo que lo hizo con una intención de ironía. Concretamente el tema no está en el programa del Frente, de esa forma no está planteado”, respondió Orsi en rueda de prensa, y agregó: “El programa plantea mantener los tres pilares, así dice claramente, de las prestaciones, de las jubilaciones, el subsidio, el ahorro, el ahorro individual, y en el tema ese de las AFAP, que es el caso concreto del ahorro, lo que el programa dice concretamente es mantener el ahorro individual y revisar algunas cosas de su funcionamiento”.

“Yo considero que es correcto que los fondos se mantengan con un criterio profesional, o sea que está bien que haya quien administre profesionalmente los recursos, lo que es real también es que hay que revisar si alguna de las actividades que llevan adelante es necesario que lo hagan esas empresas o lo podría hacer el propio Estado. Estoy hablando de la difusión, el contacto con los trabajadores, o sea que, como todo el sistema tiene dificultades, está bueno revisarlo, no me planteo, el Frente no se plantea eliminar, en su programa, esta herramienta”, apuntó Orsi este jueves de mañana.