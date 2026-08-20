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Aniversario de cofe

Orsi: "Larga vida a los sindicatos, movimientos sociales, PIT-CNT y a esta sociedad maravillosa"

El mandatario asistió este jueves a la celebración del 62.º aniversario de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi y José Lorenzo López.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi y José Lorenzo López.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi y José Lorenzo López.

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves del 62.º aniversario de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), en un hotel del Centro de Montevideo.

“Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales, al PIT-CNT y a esta sociedad que es maravillosa, que es el Uruguay”, señaló el mandatario durante su discurso.

Orsi destacó la imagen que Uruguay proyecta hacia el exterior y llamó a evitar la autocomplacencia. “La imagen, lo que se ve de Uruguay, no deja de sorprendernos. Y siempre uno se cuida de caer en la trampa de la autocomplacencia, pero después de una charla nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos que no nos imaginábamos que íbamos a vivir”, expresó.

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El presidente sostuvo que, ante el contexto internacional, se adopta una actitud de defensa de las instituciones y organizaciones que caracterizan al país. “Debo admitir que, por los tiempos que corren, uno termina adoptando una actitud conservadora. Por la idea de conservar aquello que nos define y nos salva”, afirmó.

Orsi señaló que Uruguay atraviesa una “tremenda crisis de legitimidad” y advirtió que la desconfianza alcanza a distintas organizaciones de la sociedad.

“Todo es desconfiado, todo lo que existía se cuestiona. Ha pasado el tiempo y la crisis abarca no solo partidos políticos, sino todo tipo de organización humana, social, civil. Hasta el Estado está siendo cuestionado”, sostuvo.

“Nos estamos jugando todos una parada enorme”, concluyó.

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