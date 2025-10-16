Orsi ante la FAO en Roma: "Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global"

Presidente Orsi ante la asamblea de la FAO, en Roma.

El presidente Yamandú Orsi se encuentra en Roma y este jueves de tarde (de mañana en Uruguay) participó de la ceremonia por los 45 años del Día Mundial de la Alimentación, y el aniversario 80 de la FAO , la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

Allí dijo que “Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global”, y agregó: “Producimos alimentos para 30 millones de personas, más de ocho veces lo que precisa nuestra población”.

“Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global, y para eso es necesario mantener una corriente comercial abierta y previsible”, reclamó el mandatario ante una asamblea con representantes de más de 150 países.

“El derecho a la alimentación es imprescindible para alcanzar una vida plena”, dijo Orsi, y recordó los compromisos asumidos a nivel global en la Agenda 2030: “Hemos acordado poner fin al hambre de una vez por todas, lamentablemente estos nobles objetivos distan de ser alcanzados”.

“2.300 millones de personas tienen inseguridad moderada o grave en el último año”, expresó el mandatario, y aseguró que “los conflictos armados siguen siendo la principal causa de acceso restringido a los alimentos”.

En este sentido, Orsi dijo que Uruguay se ofrece para asistir con alimentos a Gaza.

Señaló que el hambre “es una realidad que no podemos ni debemos aceptarla”, y apuntó: “Hoy, frente a la situación compleja, la acción conjunta es un imperativo”.

“Si queremos un planeta libre del azote del hambre debemos reafirmar el multilateralismo”, insistió.

Reunión de presidentes

Tras participar de la asamblea de la FAO, en Roma, Orsi se reunió con el presidente de Italia Sergio Mattarella.