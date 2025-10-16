El presidente Orsi se encuentra en Roma y este jueves de tarde (de mañana en Uruguay) participa de la ceremonia por los 45 años del Día Mundial de la Alimentación, y aniversario 80 de la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Orsi asiste en Roma al 80º aniversario de la FAO y el Día Mundial de la Alimentación
El presidente Orsi participa este jueves en la reunión internacional de la FAO, en Roma, que celebra su aniversario 80. Luego se reúne con el presidente de Italia Sergio Mattarella.
El mandatario hablará ante el pleno de la reunión, donde ya lo hizo el papa León XIV, con quien se reunirá el viernes, en el Vaticano.
Este jueves, luego de la reunión cumbre de la FAO, donde además participará de la donación de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry, Orsi compartirá un almuerzo de trabajo con el presidente de Italia Sergio Mattarella.
Más tarde Orsi se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
El presidente Orsi viajó acompañado del canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.
