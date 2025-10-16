RECIBÍ EL NEWSLETTER
MISIÓN OFICIAL EN ITALIA

Orsi asiste en Roma al 80º aniversario de la FAO y el Día Mundial de la Alimentación

El presidente Orsi participa este jueves en la reunión internacional de la FAO, en Roma, que celebra su aniversario 80. Luego se reúne con el presidente de Italia Sergio Mattarella.

Presidente Orsi. Foto: AFP

Presidente Orsi. Foto: AFP

El presidente Orsi se encuentra en Roma y este jueves de tarde (de mañana en Uruguay) participa de la ceremonia por los 45 años del Día Mundial de la Alimentación, y aniversario 80 de la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

El mandatario hablará ante el pleno de la reunión, donde ya lo hizo el papa León XIV, con quien se reunirá el viernes, en el Vaticano.

Este jueves, luego de la reunión cumbre de la FAO, donde además participará de la donación de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry, Orsi compartirá un almuerzo de trabajo con el presidente de Italia Sergio Mattarella.

orsi creia que trump iba a ganar el nobel de la paz, y dijo que hubiera sido bueno que el premio quedara desierto
Seguí leyendo

Orsi creía que Trump iba a ganar el Nobel de la Paz, y dijo que hubiera sido bueno que el premio "quedara desierto"

Más tarde Orsi se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El presidente Orsi viajó acompañado del canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
eran tres 

Una policía baleó a un adolescente que la intentó rapiñar en Malvín Norte
MALDONADO

Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo

Te puede interesar

Senado vota la ley de eutanasia. Foto: FocoUy
180 DÍAS PARA SU REGLAMENTACIÓN

Histórico: con la votación definitiva del Senado, Uruguay aprobó la ley que regula la eutanasia
Presidente Orsi. Foto: AFP
MISIÓN OFICIAL EN ITALIA

Orsi asiste en Roma al 80º aniversario de la FAO y el Día Mundial de la Alimentación
Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección, dijo hermana de expareja de Laurta video
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta

Dejá tu comentario