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RECONOCIMIENTO A DANIEL HADAD

El Congreso Judío Latinoamericano sesionó en Uruguay con participación del presidente Orsi

El encuentro fue en hotel de Montevideo con delegados de todos los países que integran la organización judía.

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El Congreso Judío Latinoamericano realizó en Uruguay sus deliberaciones sobre panorama internacional y los representantes de esta organización destacaron la participación en el encuentro del presidente Yamandú Orsi.

En el encuentro, la organización judía realizó un reconocimiento al periodista y empresario argentino Daniel Hadad y destacaron que lo hacían por valorar su “compromiso y amistad con el pueblo judío”, dijeron a Subrayado participantes del encuentro.

Orsi participó en el encuentro y saludó al homenajeado.

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Orsi convocó a cumbre política con intendentes de partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio

Dirigentes israelíes han valorado la actitud del presidente Orsi respecto a Israel, que ha tenido una postura de prudencia diplomática pese a las presiones políticas de la internas del partido de gobierno.

El Congreso Judío Latinoamericano es el organismo internacional que reúne y representa a las comunidades judías de América Latina, y está integrado por organizaciones de 18 países de la región. Pertenece a la familia del Congreso Judío Mundial, que nuclea a más de 100 comunidades alrededor del mundo.

El Frente Amplio, y fundamentalmente algunos partidos de la coalición de izquierda, tienen una postura muy crítica del gobierno de Israel e incluso en la interna del partido de gobierno se ha reprochado a Orsi, y al canciller Mario Lutbekin, que no adopten posturas de condena a la administración israelí de Benjamín Netanyahu.

Durante el encuentro, el representante del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, Adrián Werthein, destacó que el fundador del portal Infobae, Hadad, ha encarado con “valentía” su postura de condena al ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023.

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