Orsi inauguró la regional este de la Utec en Minas junto a Cosse, ministros y Lucía Topolansky

El presidente Orsi inauguró en Minas la sede del Instituto Técnico Regional Este de la Universidad Tecnológica (UTEC). Luego recorre el parque Salus.

Orsi corta la cinta, junto a Cosse, Mahía, Cardona y Lucía Topolansky, entre otras autoridades. Foto: Yandira Castro, Subrayado.

El presidente Orsi inauguró este lunes en Minas la sede del Instituto Técnico Regional Este de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Encabezó el acto junto a la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Educación José Carlos Mahía y la ministra de Industria Fernanda Cardona. Como invitada especial estuvo la exvicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de José Mujica, quien fue el impulsor durante su Presidencia de la Universidad Tecnológica con varias sedes en el interior del país.

Presidencia informa que tras esta inauguración Orsi visita el parque Salus, también en Minas, Lavalleja.

