El presidente Orsi inauguró este lunes en Minas la sede del Instituto Técnico Regional Este de la Universidad Tecnológica (UTEC).
Orsi inauguró la regional este de la Utec en Minas junto a Cosse, ministros y Lucía Topolansky
El presidente Orsi inauguró en Minas la sede del Instituto Técnico Regional Este de la Universidad Tecnológica (UTEC). Luego recorre el parque Salus.
Encabezó el acto junto a la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Educación José Carlos Mahía y la ministra de Industria Fernanda Cardona. Como invitada especial estuvo la exvicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de José Mujica, quien fue el impulsor durante su Presidencia de la Universidad Tecnológica con varias sedes en el interior del país.
Presidencia informa que tras esta inauguración Orsi visita el parque Salus, también en Minas, Lavalleja.
Seguí leyendo
Orsi fue captado haciendo las compras en un supermercado de Salinas
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
MADRUGADA DE DOMINGO
Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500
Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones
PATENTE 2026
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES
Ataque contra sede del INR: políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"
¿qué tener en cuenta?
Dejá tu comentario