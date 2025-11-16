Orsi fue captado haciendo las compras en supermercado de Salinas: "Al presidente también le toca hacer mandados", dijo vecino

El presidente Yamandú Orsi fue captado este domingo en horas del mediodía haciendo las compras en un supermercado de Salinas.

Gabriel Oholeguy, vecino de la zona, indicó a Subrayado que estaba con su nieta comprando cuando su esposa se percató de la presencia del mandatario tirando un carrito.

"Al presidente también le toca hacer mandados", dijo el vecino. Y agregó: "No había ningún guardaespaldas. Se fue solo después en la camioneta".

Oholeguy comentó a Subrayado que es interesante y muy bueno que en Uruguay pasen estas cosas.

