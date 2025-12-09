El presidente Yamandú Orsi comenzó este martes su discurso de fin de año en ADM con una referencia a las críticas que recibe por lo que llamó “tropiezos discursivos y desvíos comunicacionales”.
Orsi habló de sus "tropiezos y porrazos discursivos" y aseguró que "cada vez van a ser más grandes"
“Les adelanto a los editores que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá hasta cinco año más adelante”, dijo Orsi en el comienzo de su discurso en ADM.
“Si tropiezo discursivo es decir lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza es, cuando alguien no sabe algo decir, eso no lo sé, lo voy a seguir haciendo, y les adelanto a los editores que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá hasta cinco año más adelante”, dijo Orsi.
Y agregó: “Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado entonces ya decidí que voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces a decir lo que siento”.
Volviendo a su discurso de este martes, agregó: “Voy a hacer esta intervención por supuesto con algunos tropiezos o porrazos verdaderamente, y cada vez van a ser más grandes”.
