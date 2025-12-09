Orsi habló de sus "tropiezos y porrazos discursivos" y aseguró que "cada vez van a ser más grandes"

Orsi en ADM. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi comenzó este martes su discurso de fin de año en ADM con una referencia a las críticas que recibe por lo que llamó “tropiezos discursivos y desvíos comunicacionales”.

“Si tropiezo discursivo es decir lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza es, cuando alguien no sabe algo decir, eso no lo sé, lo voy a seguir haciendo, y les adelanto a los editores que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá hasta cinco año más adelante”, dijo Orsi.

Y agregó: “Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado entonces ya decidí que voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces a decir lo que siento”.

Volviendo a su discurso de este martes, agregó: “Voy a hacer esta intervención por supuesto con algunos tropiezos o porrazos verdaderamente, y cada vez van a ser más grandes”.

Temas de la nota Orsi

tropiezos