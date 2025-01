Orsi habló del clásico, el penal, las bengalas y la seguridad: se pronunció por clásicos sin hinchada visitante

“Es tremendo, ya está instalado y ahí se mueven otras cosas y ustedes lo saben. No es porque no haya habido intención de los equipos (pero) cuando sacan la bandera del otro cuadro, cuando se prohíbe que entren con bengalas y entran igual, como que hay un espacio ahí que siempre ha estado en discusión, hasta dónde se mete el Estado, hasta dónde se mete la Policía o hasta dónde los clubes se tienen que hacer cargo. Creo que hay dudas, no un vacío”, dijo Orsi en concreto sobre lo que pasó en el clásico del domingo.

“Sería bueno hablar con la seguridad de los dos equipos y nos vamos a enterar de cosas increíbles, ¿no? Alguna siempre te enterás. Y de cómo funcionan esas presiones también. Y pasan cosas por otros intereses, que no son los deportivos ni de cuadro ni nada, si no de algunas corporaciones que trabajan con cosas ilícitas, no es ninguna novedad”, apuntó entrevistado en radio El Espectador Deportes.

“Pienso que hay que darle una vuelta de tuerca y debería haber un control mayor. Cuando se ha querido, cuando se complica por algo trágico o dramático, como que vos ves que ahí se aprietan las tuercas, ahora, tiene un costo eso, el tema es quién paga la fiesta”, dijo el presidente electo, que asume la Presidencia de la República el próximo 1 de marzo.

Sin hinchada visitante

“El esquema que más me termina de convencer, esto lo digo hoy porque yo igual puedo cambiar si la realidad cambia, el esquema que hoy más me convence, y es horrible lo que voy a decir, son clásicos en las canchas, en los estadios maravillosos, como el Parque Central y el Campeón del Siglo sin hinchada visitante. Es horrible pero. Yo pensaba distinto, decía, no puede ser, pero no sé si, ahora, lo de ayer, lo de las bengalas y todo eso, ¿te lo asegurás porque no haya hinchada visitante? No, en este caso no. Te asegurás que no haya enfrentamiento, aunque el enfrentamiento también se da en la calle. Porque esto tiene que ver con la violencia que hay en la sociedad, que pasa por otro lado, no le carguemos al fútbol todas las culpas del algo que es inherente y que lo ves, abrís el diario ahora y tenés siempre una noticia de la violencia complicada”, dijo Orsi.

El penal y sus ministros hinchas de Nacional

Orsi fue consultado sobre el penal que cobraron a favor de Nacional el domingo en la final, y dijo que “son de esas jugadas que se cobran o no se cobran, cualquier cosa que pase está bien”.

“En esto, ser objetivo es complicado, para los que somos hinchas. Son de esas jugadas que se cobran o no se cobran, cualquier cosa que pase está bien, es como el otro clásico. Desde que existe esto del VAR como que siempre están esas dos lecturas. Escuchás las dos cosas, se puede cobrar como no”, apuntó.

En tono de broma, Orsi contó que la mayoría de su equipo de gobierno es de Nacional, siendo él hincha de Peñarol.

“Me salió un equipo muy escorado hacia el Parque Central, ministros y equipo todo. Muy escorado, ministro de Economía por ejemplo, yo les digo que si hubiera sido otro el criterio hoy teníamos otro equipo, pero bueno, a parte se habla de fútbol y alguna broma cae”, bromeó.

"Soy de Diego"

Consultado sobre si apoya a Diego Aguirre como entrenador de Peñarol, pese a los dos clásicos perdidos en enero (un amistoso por la Serie Río de la Plata y ahora por la Supercopa), Orsi respondió: “Soy de Diego, si. En esto también hay mucho de subjetivo”.