Orsi sobre allanamientos nocturnos: "Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir" a la seguridad

El presidente Yamandú Orsi analizó este jueves la propuesta del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, de crear una comisión multipartidaria para estudiar la posibilidad de plebiscitar los allanamientos nocturnos.

"El planteo es sentarnos a conversar a nivel multipartidario de la necesidad, de ver cómo se soluciona eso, si es que es un requerimiento concreto para el tema seguridad", dijo el mandatario en Colonia tras una reunión con los intendentes en Anchorena.

"Hay opiniones divididas, incluso se ha plebiscitado otras veces. Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir" a la seguridad, sostuvo. "Los tiempos cambian, el crimen, el delito ha cambiado. Entonces, yo nunca cierro la puerta al diálogo", agregó.

Seguí leyendo Orsi sobre esencialidad en el puerto: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones"

Sobre la posibilidad de crear un ámbito de discusión multipartidario, Orsi dijo que "cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea siempre, es bienvenido en la Presidencia".

DIÁLOGOS

El presidente sostuvo que la reunión con Delgado fue de "mucha franqueza, aportes, algunos que automáticamente uno los comparte, otros que los tenemos que analizar".

También, valoró positivamente los diálogos que mantuvo con los líderes partidarios. "La posibilidad de tener siempre espacios de intercambio, será mano a mano con los partidos, será de manera colectiva, ojalá sea de manera colectiva", destacó.

Orsi remarcó las coincidencias con los líderes de la oposición en materia de política exterior, como los pilares de la solución pacífica de los conflictos, confianza en los organismos multilaterales, defensa de los regímenes democráticos y las libertades individuales.