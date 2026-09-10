"Estamos preparándonos" y "los recursos van a estar": Orsi se reunió con intendentes por anuncio del fenómeno de "el niño"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves a los intendentes de todos los departamentos para abordar el posible impacto que el fenómeno de "El niño" puede tener en los distintos puntos del país y cómo el Estado apoyará en prevención y en las consecuencias posteriores.

"Los recursos van a estar y eso es lo importante, es un compromiso entre todos", aseguró Enciso tras la reunión para la que se convocó a intendentes de todos los departamentos en Anchorena. Participaron también las autoridades de Sinae, Leandro Palomeque, y de la OPP, Rodrigo Arim.

Por su parte, el presidente Orsi señaló que los recursos que se brindarán a las intendencias son "fondos de contingencia, que están previstos para cuando ocurre la emergencia", aunque aclaró que "evidentemente hay trabajos que hay que hacerlos antes, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con drenajes en algunos cursos de agua. Eso es lo que podés ir resolviendo hoy en materia concreta".

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Los intendentes le plantearon la preocupación por los recursos y que "el compromiso del gobierno nacional es que los fondos van a estar en el momento que se precisen, y lo que hoy precisen para hacer trabajo concreto, de drenaje u obras de carácter extraordinario, nosotros nos comprometemos a reponerlo".

"Es bueno que quede claro que cuando ocurre algo de esto es un evento extraordinario. Y como evento extraordinario que es, tu tienes que tratar de procurar los recursos y las ejecuciones de manera extraordinaria. Entonces, hay que estar en el momento y resolver los mecanismos y los criterios", indicó. Los recursos extraordinarios son combustibles, materiales, adelanto de obra y el stock de colchones, productos de limpieza y demás en el marco del Cecoed, detalló.

"Como no sabemos bien cuánto va a impactar en cada lugar, estamos preparándonos, pertrechándonos e incluso generando centros de acopio más allá de Montevideo. Hay uno en Durazno a partir de ahora", agregó.

"Tenemos que estar bien preparados y dando las garantías de que lo que se gaste o se ejecute se repone", remarcó.