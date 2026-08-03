Presidenta de la Jutep sobre el caso Orsi: "Voy a votar de acuerdo a derecho, conforme a derecho"

Ana María Ferraris, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), aseguró que en el caso que investiga al presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta en febrero de 2025, pocos días antes de asumir el gobierno, ella actuará “conforme a derecho”.

“Yo lo que le puedo decir a la gente es que voy a votar de acuerdo a derecho, conforme a derecho.

Nosotros somos un organismo técnico, con un fuerte énfasis en lo jurídico, es lo que puedo decir. Vamos a actuar conforme a derecho”, respondió Ferraris este lunes cuando fue entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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“Se resolverá lo que se tenga que resolver, no puedo adelantar, no sería serio que yo adelantara algún tipo de criterio”, agregó sobre la investigación del caso Orsi, que lleva adelante una abogada del equipo jurídico de la Jutep.

Ante el señalamiento de que en otros casos la mayoría oficialista de la Jutep (Ferraris y Alfredo Asti) se apartó del informe jurídico y adoptó una resolución distinta a la que sugerían los profesionales de la Junta, la presidenta respondió: “Cuando uno se aparta de un dictamen jurídico tiene que hacerlo en forma fundada, nosotros las veces que lo hemos hecho, lo hemos hecho en forma fundada, con un fuerte respaldo normativo para la toma de decisiones”.

La Jutep recibió “tres o cuatro” denuncias anónimas, recordó Ferraris, sobre presuntas irregularidades o faltas éticas en la compra que hizo Orsi de su camioneta en febrero de 2025.

La compró con un descuento de 25.000 dólares y entregó una camioneta como forma de pago que había recibido como donación de una automotora en la campaña electoral.

Esa camioneta se puso como primer premio de una rifa para recolectar fondos en la campaña de Orsi, pero el número ganador no se vendió y el vehículo se lo quedó el entonces candidato a la Presidencia. Esa camioneta luego la usó como forma de pago de la que compró pocos días antes de asumir el gobierno.

Desde el entorno del presidente se informó que al rendir cuentas de la campaña electoral, su comando le entregó dinero sobrante al Frente Amplio, y que allí se habría incluido el valor de la camioneta donada por la automotora, que así quedó en propiedad de Orsi y que luego usó como forma de pago de la nueva, la comprada en febrero de 2025.

Esa nueva camioneta tenía un costo de venta al público de 79.000 dólares. Orsi la compró con un descuento de 25.000 dólares (extremo cuestionado por la oposición) y pagó en parte con la camioneta que no fue sorteada en la rifa de campaña. El resto lo pagó con una transferencia bancaria.

Conocida toda esta situación, Orsi decidió donar la camioneta comprada en febrero de 2025 a la ANEP para el traslado de escolares.