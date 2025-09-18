RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Orsi encabeza primera reunión de la comisión que trabajará políticas de riego en Uruguay

El presidente Orsi reunió este jueves a varios ministros y jerarcas de la CND en la Comisión para Asuntos de Riego. El exministro Tabaré Aguerre hará la coordinación técnica.

Orsi encabeza reunión sobre política nacional de riego.

Orsi encabeza reunión sobre política nacional de riego.

El presidente Orsi encabezó este jueves la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.

La reunión se realizó en Presidencia con el ministro de Economía Gabriel Oddone, el de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, el de Ambiente Edgardo Ortuño, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el director de la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) Mario Piacenza.

El encuentro marcó además el regreso a la actividad pública del exministro de Ganadería en el gobierno de Mujica, Tabaré Aguerre, impulsor de la ley de riego.

si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan, dijo orsi sobre nuevo pedido de renuncia de alvaro danza
Seguí leyendo

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo Orsi sobre nuevo pedido de renuncia de Álvaro Danza

Aguerre tendrá un rol técnico y de coordinación de la política de riego en todo el país, con el objetivo de aplicar la ley ya aprobada años atrás.

Temas de la nota

Lo más visto

Ciclón extratropical: es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad
el informe de nubel cisneros

Ciclón extratropical: "es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado
Policiales

Soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija

Te puede interesar

Imagen de cámara de videovigilancia cedida a Subrayado. Los delincuentes vestidos de policía y obrero. video
testimonio y cámaras

Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas
La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
HOY, EN LA IMM

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
Imagen: Ministerio del Interior. Parte de lo incautado en allanamientos. video
préstamos ilegales

Investigan préstamos "gota a gota" en varios departamentos: allanamientos dejaron 17 detenidos

Dejá tu comentario