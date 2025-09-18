Orsi encabeza primera reunión de la comisión que trabajará políticas de riego en Uruguay

Orsi encabeza reunión sobre política nacional de riego.

El presidente Orsi encabezó este jueves la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.

La reunión se realizó en Presidencia con el ministro de Economía Gabriel Oddone, el de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, el de Ambiente Edgardo Ortuño, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el director de la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) Mario Piacenza.

El encuentro marcó además el regreso a la actividad pública del exministro de Ganadería en el gobierno de Mujica, Tabaré Aguerre, impulsor de la ley de riego.

Aguerre tendrá un rol técnico y de coordinación de la política de riego en todo el país, con el objetivo de aplicar la ley ya aprobada años atrás.