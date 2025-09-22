Orsi en Nueva York: "Se observa un agravamiento preocupante" en Gaza y Ucrania

El presidente Yamandú Orsi arribó a Nueva York este lunes para participar de la Asamblea General de la ONU . En su llegada habló en rueda de prensa donde dijo que "se observa un agravamiento preocupante" de las situaciones de conflicto en Gaza y Ucrania.

El mandatario pidió por una "solución pacífica a los problemas que el mundo tiene". "Lejos de ver que se soluciona, se observa un agravamiento preocupante (...) Gaza y Ucrania es lo que más va a estar sobre la mesa. Hay que dar ese tipo de señales, se mide en un tiempo donde, parecería, no haber lugares para grises", expresó.

Orsi dijo tener expectativas sobre los discursos de Donald Trump y de Luis Inácio Lula da Silva. "Para un país como nosotros, con nuestra tradición, resaltar los valores del multilateralismo es la clave".

El presidente será recibido por el secretario general de la ONU, António Guterres. Luego participará de una cena del Consejo de las Américas junto a Lustemberg. El discurso oficial ante la Asamblea General está previsto para el martes a las 13:45 horas de Uruguay.

Luego, sobre la hora 18, el mandatario tendrá un encuentro bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Agenda del gobierno.

En representación de Uruguay también viajaron cuatro ministros: Mario Lubetkin, de Relaciones Exteriores; Gabriel Oddone, de Economía; Cristina Lustemberg, de Salud Pública; y Edgardo Ortuño, de Ambiente.

El traspaso de mando se realizó a las seis de la tarde del domingo en la Base Aérea N.º 1. Hasta el próximo sábado 27, Carolina Cosse ejercerá como presidenta en el país.

La agenda proseguirá el miércoles 24, con una intervención en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, de la que también participarán los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de España, Pedro Sánchez y de Colombia, Gustavo Petro.

Por otra parte, Orsi encabezará un homenaje al expresidente José Mujica, impulsado por el grupo Democracia Siempre. Del homenaje participarán los mandatarios de España, Chile, Brasil, Colombia, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky por videoconferencia.

Además, Orsi mantendrá varios encuentros bilaterales, entre los que se destaca una entrevista con el presidente de la Fifa Gianni Infantino.

Por su parte, Lustemberg asistirá a una reunión sobre género, una conferencia sobre políticas fiscales del sector salud y de un evento en Unicef en el que se trata la temática de salud mental.

En tanto, Ortuño asistirá a una cumbre del clima en Naciones Unidas y un encuentro preparatorio de la Copa-30 en Brasil.