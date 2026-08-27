Orsi dijo que tiene "la esperanza" de hacer una reunión con todos los líderes partidarios: "Con todos aquellos que quieran concurrir"

El presidente Orsi fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre las reuniones que mantendrá con los líderes de los partidos políticos, y la negativa del Partido Nacional a participar, lo que derivó en una decisión de mantener encuentros por separado con los referentes del Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y Frente Amplio.

Al respecto dijo que tiene “la esperanza” de hacer la semana que viene un encuentro único con todos, o al menos, “con los que quieran concurrir”.

“La semana que viene lo más probable. Lo íbamos a hacer mano a mano con cada uno de los referentes, pero tengo la esperanza de que la semana próxima podamos hacer una con todos aquellos que quieran concurrir”, dijo Orsi.

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El objetivo “es tener alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York”, agregó, en referencia a su viaja a la Asamblea General de Nacional Unidad a fines de setiembre.

Sobre el motivo de la reunión con los líderes políticos, explicó: “Que todos tengamos claro en qué mundo nos estamos moviendo hoy y cuáles son las señales que estamos recibiendo todos, porque los partidos políticos también, desde los que toman decisiones en el mundo, y eso está bueno ponerlo en colectivo y colectivizarlo o generar herramientas como para que nuestro mensaje sea contundente, es lo mejor que nos puede pasar”.

Consultado sobre el tono del debate político entre oficialismo y oposición, con cruce de acusaciones especialmente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, Orsi dijo que “siempre es preferible tener el diálogo fluido”, y agregó: “Pero no soy quien para juzgar lo que pasa, y más cuando tiene que ver con el trámite o las idas y venidas en el Parlamento, que es una lógica distinta”.

Acerca de la decisión del Partido Nacional de no concurrir a la reunión conjunta que se planteó en primera instancia, comunicada directamente por el presidente del Directorio Álvaro Delgado, y si esto lo sorprendió, Orsi respondió: “Podría ser, si, porque al principio estuvimos de acuerdo, después se generó alguna dificultad que no profundicé por supuesto, pero vamos a tener alguna reunión con la mayor cantidad de referentes posibles”.

Al presidente le preguntaron entonces si la decisión de los blancos le molestó: “No, cómo me va a molestar, no, por favor”, y finalizó: “Por eso cambiamos la dinámica de tenerlas mano a mano, pero además, el día de hoy, la tarde, como sabrán, la tenemos dedicada a otra cosa. Hoy tenía marcadas tres reuniones y bueno, lo posponemos y en lo posible lo haremos con los que estén presentes”.