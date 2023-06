Orsi dijo que recibió "con sorpresa" el proyecto de un tranvía; "deberíamos haber hecho una reunión"

"No esperábamos un anuncio de este tipo (... ) Capaz que no es la mejor forma cómo esto trascendió. Quizá deberíamos haber hecho una reunión antes", señaló este viernes en declaraciones a Subrayado.

Explicó que se reunió tiempo atrás con una empresa que planteaba una propuesta "parecida" pero desconoce si es la misma. "No hemos tenido contacto formal ni informal con el gobierno (...) No hubo conversación ni análisis. Supongo que es la misma propuesta que alguna vez me presentaron", expresó

Aclaró que el director de Tránsito de Canelones, Marcelo Metediera, tuvo en las últimas horas un contacto con el gobierno, y que habrá una reunión por el proyecto el lunes.

"No me expido porque todavía no analicé el contenido. En la idea coincidimos; se tiene que cambiar la modalidad del transporte público. No lo resolvés solamente haciendo más calles y ensanchando avenida Italia y avenida Giannattasio. Tenemos que ser cautos, y tampoco ponernos el balde", añadió.

Orsi dijo: "Veo con buenos ojos que esto sea un proyecto de carácter nacional pero las formalidades son formalidades y vamos a tener que sortear bien estos escollos".