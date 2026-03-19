El Poder Ejecutivo no enviará venia de Mónica Ferrero para la Fiscalía de Corte. En diálogo con periodistas en Torre Ejecutiva, el mandatario Yamandú Orsi se refirió a los cuestionamientos de la oposición y señaló que "esto no se arregla con un papel y mucho menos con un manoseo" y que es un tema que están trabajando en el Poder Ejecutivo.
Orsi dijo que no enviará venia de Ferrero y sostuvo que "esto no se arregla con un papel y menos con un manoseo"
“Si tiene que ser Mónica que sea Mónica. No me lo cuestioné. Imagínense que el presidente no respalde al fiscal de Corte”, dijo el miércoles el presidente.
Los senadores de la oposición resolvieron mandar una nota al presidente para que envíe la venia de Ferrero. El miércoles, Orsi aseguró que en ningún momento se planteó quitarle el respaldo a Ferrero. “Si tiene que ser Mónica que sea Mónica. No me lo cuestioné. Imagínense que el presidente no respalde al fiscal de Corte”, fueron sus palabras.
“Antes de hablar nosotros hablaron ellos. Me gustaría que se pudiera hablar. Ojo que a veces se hace daño a la persona pretendiendo defenderla”, añadió.
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