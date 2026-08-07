"Cuanto menos opine, mejor", dijo Orsi sobre la crisis entre Milei y Lula; "creo que el papa puede dar una mano"

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este viernes en conferencia de prensa sobre la crisis entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Lula Da Silva, que llegó hasta el retiro de sus respectivos embajadores.

Ante la pregunta de si estaba preocupado por esta situación, Orsi respondió: “Por supuesto, quién no lo estaría”, pero de inmediato agregó: “Cuanto menos opine mejor”.

El presidente señaló que “la diplomacia está para esas cosas”, en referencia a conversaciones que no trascienden públicamente pero que existen para intentar acercar a las partes y dar por superado un cruce diplomático y político grave entre los presidentes de los dos principales socios del Mercosur, en momentos además en que el bloque negocia internamente el reparto de las cuotas de exportación libre de aranceles a la Unión Europea.

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El papa puede ayudar

Más allá de estas conversaciones a nivel diplomático, Orsi dijo que la visita del papa León XIV en la primera quincena de noviembre, primero a Uruguay y luego a Argentina y Perú, puede ayudar a solucionar el conflicto entre Milei y Lula. “Creo que el papa puede dar una mano”, dijo Orsi en la conferencia de prensa de este viernes.

Y sobre la llegada del papa a Sudamérica, Orsi señaló que “es muy oportuna”. “El Vaticano no es solo poder religioso, es una opinión relevante para el mundo”, agregó Orsi, y destacó “la vocación” del papa León XIV por Sudamérica, tras más de 20 años en misión pastoral en Perú.

Orsi también destacó que el primer vieja del papa a la región comience por Uruguay: “Que en un mundo tan incierto, empiece por Uruguay, es muy importante”, dijo el mandatario, y señaló que Sudamérica debe “mantener la banderita de la paz”.

"Uruguay va a aportar lo que pueda para mejorar el clima de diálogo"

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado sobre la crisis entre Argentina y Brasil, y dijo que Uruguay está abierto siempre al diálogo y que puede aportar para que haya un acercamiento: "Uruguay va a aportar lo que pueda para mejorar el clima de diálogo".