Orsi dijo que el caso Cairo "no es algo grato", y que fue "una irregularidad que trajo las consecuencias que trajo"

Consultado sobre el tema de fondo, la no regularización de las casas que Cairo construyó y los impuestos o tributos que no pagó por eso, Orsi respondió: “Creo que no hay mucho que explicar, la situación y las circunstancias, como se fueron dando, explican todo. No hay mucho más que decir. Todo lo que agreguemos no contribuye en nada”. “Una irregularidad que trajo las consecuencias que trajo”, agregó.

Acerca de cómo vivió esta situación a menos de 50 días de asumir el gobierno, respondió: “No es algo grato, por supuesto, más con la relación personal que yo tengo con Cecilia, a quien aprecio mucho. Pero bueno, la política es así, la gestión es así y hay que seguir avanzando, ella misma lo dijo, por lo que es el compromiso con el país, con la gente, son las decisiones que hay que tomar”.

Preguntado sobre si pensaba cesar a Cairo si no le presentaba la renunciaba, Orsi dijo: "No, no, no, lo que pasa es que las cosas no se dan, no las podemos imaginar qué hubiese pasado si… vamos tomando las decisiones a medida que van pasando las horas, siempre en contacto con los protagonistas, en este caso la exministra, y fue fluyendo como la realidad política iba marcando. Y bueno, repito, no son cosas que uno desea, no son cosas gratas, porque además son enseñanzas incluso de cómo hay que seguir avanzando, pero bueno, así estamos, habló la ministra, hablé yo y asunto resuelto".

Acerca de si este episodio tendrá un costo político para el gobierno o el Frente Amplio, Orsi respondió: “Lo dirá la política, lo dirá la historia".

"Esto es una situación muy particular, un caso concreto, una irregularidad. Creo que nos obliga también a pensar en el marco del Congreso de Intendentes, atender ese tema de la regularización de las propiedades, creo que es un capítulo que tenemos pendiente", apuntó.