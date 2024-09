Orsi dijo que ahorro individual está en programa del FA y que es una de sus "diferencias" con plebiscito del PIT-CNT

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio , Yamandú Orsi , se refirió al plebiscito sobre el sistema previsional, que no acompaña, y explicó que una de las razones por las que no apoya la iniciativa del PIT-CNT tiene que ver con las AFAP.

"El ahorro individual en el propio programa del Frente está incluido. Lo que ahí se hace énfasis es en el tema del lucro. Se hace como una especie de salvedad", sostuvo Orsi en el ciclo de entrevistas de Subrayado a candidatos. "Ahí es donde yo tengo una de las diferencias con el plebiscito", remarcó y enfatizó en que la reforma no es "solo un tema de jubilaciones".

"Hay algunos aspectos que son de recibo, como el tema de los 60 años. Tal cual se llevó adelante por la reforma de este gobierno, es como una especie de hachazo. Pero no es lo mismo llegar a los 60, 65 si tú trabajaste en la construcción, que si sos un funcionario (como mi caso) docente, funcionario público. El FA en su programa establece volver a los 60, pero permitiendo a quien quiera y quien pueda, de acuerdo a los oficios, profesión y que tenga la posibilidad, seguir unos años más", explicó.

"No nos quedemos solo con que es un tema de jubilaciones, porque incluso la reforma que llevó adelante este gobierno tampoco termina de resolver. Hay temas pendientes, como la Caja Profesional, la Caja Militar, que algunas cosas se prevé que esta reforma va a corregir pero no las termina de resolver", sostuvo y se refirió a la necesidad de resolver "la sostenibilidad del sistema". Recordó que el FA plantea un diálogo nacional en ese sentido y opina que eso faltó en la reforma del actual gobierno.

Al ser consultado sobre si hará campaña activa por el "No" al plebiscito del sistema previsional, Orsi respondió que su forma es hablar: "Cuando me preguntan contesto y digo por qué".

"No salgo a hacer campaña frontal porque además como FA resolvimos dar libertad de acción y para mí es decir lo que uno piensa, lo que uno sostiene. Por supuesto que si estás con otros compañeros que piensan distinto, uno tiene que respetar mucho, porque a la interna de la fuerza política uno tiene que ser respetuoso", dijo y reafirmó: "Cuando tengo que dar el debate lo doy sin problema y sin dificultad".

Otro de los puntos de los que habló el candidato es de seguridad pública. En ese sentido, habló que debe desglosarse en "seguridad y acceso a la Justicia".

"Cada uno de los partidos tiene que tener una política criminal determinada y a su vez se deben buscar los espacios para generar algunas políticas de Estado que son imprescindibles", sostuvo.

Sobre la seguridad en sí, explicó las dimensiones diferentes y se refirió a los contenedores con cargas de droga que pasan por el puerto de Uruguay y llegan a Europa. "Es muy difícil" frenarlo, sostuvo. "Y a su vez tenés lo micro que tiene relación con esto, porque la mano de obra para que esto ocurra está en la sociedad nuestra y llega de forma capilar a los barrios", señaló.

"El crimen ha venido cambiando, el delito ha cambiado. Lo que tenemos enfrente es más grande que antes", aseguró. "Lo que no hay que hacer es banalizar la discusión y señalar con el dedo buscando al culpable en el gobierno, es más difícil, es más complejo, pero requiere cierta altura en la discusión", agregó.

Dijo que "hay que asumir que hay cosas que no pudimos lograr y que no son fáciles, a no ser que consigas ciertos consensos en la sociedad".

También habló sobre que "las cárceles no resuelven" y que "es una lectura unánime, la R de rehabilitación no funcion".

En ese sentido, cuestionó a quienes hablan de que el Frente Amplio "va a largar presos" y se mostró de acuerdo con una estrategia del gobierno actual que manda a presos primarios a centros de rehabilitación en lugar de cárceles. "Requiere cierta rigurosidad en el control de la persona", sostuvo y afirmó que "es algo que está haciendo este gobierno y me parece muy bien".

Además, aseveró que hay que buscar que Fiscalía y Policía "trabajen más armoniosamente".

En esa línea, se refirió al Ministerio de Justicia que busca crear el Frente Amplio y que incluiría al INR. Sostuvo que "se puede pensar" en el exfiscal de Corte Jorge Díaz como ministro de esa cartera, que "el perfil es algo así como con la formación que pueda tener Jorge", pero remarcó que "no está en mi cabeza el nombre" y que "hay que llegar a consensos".

Asimismo, habló de medidas "de carácter represivo": "Hay alrededor de unas 50 bandas locales que operan en el país, a las que hay que combatir y ser implacables, y localizar territorio y hacer inteligencia ahí, y llevar grupos tácticos".

Sobre las Fuerzas Armadas remarcó la importancia de que custodien la frontera, el tráfico aéreo y el mar, y que "hay que reforzar".

Del pacto de seguridad pública, sostuvo que "ha habido señales" en el gobierno de coalición pero que hubiese sido mejor hacerlo al comienzo del período.

"Yo recuerdo que en este período de gobierno, los primeros años se optó por otra línea, la culpa es de fulano. Hace un par de años surgió una nueva estrategia, que me pareció más acertada, que fue sentémonos a conversar esto", dijo y agregó que "no se pudo avanzar mucho más pero fue al final del proceso" y que será parte de lo que se hará a partir de marzo si es gobierno.

Al respecto de la pobreza infantil, Orsi considera que “es un emergente” que todos entienden que debe ser atendido con prioridad. Describió a Uruguay como un país con “pocos nacimientos” y crecimiento escaso.

“¿Dónde están naciendo nuestra infancia, nuestros niños uruguayos? Tenemos un problema. Y la pobreza en infancia es mucho más alta que en la media. Entonces, sí o sí, hay que apoyar a esos hogares donde están naciendo esos niños”, dijo.

Para Orsi hay herramientas actuales que se pueden seguir utilizando. “La tarjeta Uruguay Social podríamos aumentar 50% el monto, que es bastante importante y va bastante direccionado ahí. Otra cosa, podríamos apoyar a los niños que empiezan la escuela, todos, y ahí lo universalizás, con una partida de 2.500 pesos al comienzo. Es un número que lo trabajé con economistas”, detalló.

También enfatizó en la necesidad de una política para mujeres jefas de hogares monoparentales.

“Si a eso le agregás que la deserción no está solo en Secundaria, sino también en Primaria, apoyo a los estudiantes tiene que estar. Por supuesto, universalizar la educación inicial de tres años en adelante, estoy seguro de que ahí vamos a tener coincidencias con todos los partidos, pero repito, las herramientas creo que están, pero hay que cargarlas con más recursos”, explicó.