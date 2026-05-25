El presidente Yamandú Orsi recibió en la mañana de este lunes a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Interior, Carlos Negro. Discutieron temas presupuestales, informaron fuentes ministeriales a Subrayado.
El presidente Orsi se reunió con varios ministros, en la previa del Consejo de Ministros del miércoles
El mandatario recibió a los ministros Gabriel Oddone, Carlos Negro y Juan Castillo. El encuentro con el ministro del Interior ocurre horas después de un triple homicidio en el Cerro.
La reunión se celebró en la Torre Ejecutivo, donde además el mandatario se reúne en el mediodía con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Orsi prevé recibir a varios secretarios de Estado. Además, habrá un Consejo de Ministros este miércoles, informaron fuentes del gobierno a Subrayado.
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El encuentro entre Orsi y Negro ocurrió en la mañana siguiente a un triple homicidio en una boca de drogas en el Cerro. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer. Además, dos personas resultaron heridas y se encuentran internadas, una de ellas grave.
Este martes, el presidente asistirá a una actividad de la Armada Nacional en Montevideo. El jueves, viajará a Bella Unión (Artigas), a una actividad de Alur y otra en una policlínica de ASSE. Y el sábado, estará en Salto para asistir a la inauguración de la Central Hortícola del Norte. En la tarde, irá al Congreso de la Federación Rural.
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