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EN PISO 40 DE WTC

Orsi destacó vínculo entre políticos, empresarios y trabajadores en Uruguay como "constructores de climas y puentes"

El presidente participó este lunes de una reunión con el grupo de empresarios del piso 40 del complejo WTC, donde recibió la tarjeta número siete como socio vitalicio honorario.

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El presidente Yamandú Orsi participó este lunes de un encuentro con el grupo de empresarios pertenecientes al piso 40 del complejo World Trade Center (WTC), en el que recibió su tarjeta como socio vitalicio honorario. "Me tocó el número siete, porque empezó con el presidente Sanguinetti y todos los siguientes presidentes son integrantes de este grupo", destacó.

Orsi recordó que ya había estado en contacto con el empresariado por proyectos concretos como intendente de Canelones y en campaña electoral, oportunidades en las que fue invitado a disertar. "Siempre es bueno estar cerca de todos los actores, ya sea trabajadores o empresarios, que son relevantes en este país", indicó.

"Uruguay tiene una particularidad que tiene que ver con aquello de que nos conocemos todos, pero también tiene que ver con un país que fomenta la cercanía", remarcó y refirió a la posibilidad de acordar distancias entre trabajadores, empresarios y el gobierno.

Yamandú Orsi con los ministros y jerarcas del gabinete productivo. Foto: captura de video de Presidencia.
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Yamandú Orsi reunió en Presidencia a varios ministros en el gabinete productivo

El mandatario sostuvo que el hecho de ser intendente de Canelones lo llevó a tener vínculos con empresas constructores e industriales. "Cuando nos ven llegar por ahí, en alguna misión oficial donde van empresarios pero también va el movimiento sindical, es una señal que es difícil de creer", manifestó.

"Más allá de las diferencias, que a veces son muchas o a veces son pocas, pero que existen, gran parte del Uruguay político, empresarial y trabajador somos constructores de climas y constructores de puentes, en eso estamos", enfatizó. Orsi afirmó que fue una charla más amena y no una disertación en la que estuvo acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

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