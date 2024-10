Orsi sobre denuncia de Ojeda por campaña sucia: "Que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo"

"Mi concepto es que cuando hay fake news, cuando hay mentiras hay que denunciarlo y no hay dos lecturas. Eso no lo podemos permitir, en Uruguay no vale todo", afirmó el candidato del FA.

Orsi recordó que cuando comenzó la campaña fue denunciado y no responsabilizó a nadie. "Hay que ser cuidadoso también porque es algo que es muy doloroso (...) obviamente algún responsable hay, yo deslindo toda responsabilidad y rechazo si es que hay noticias falsas", expresó.

En rueda de prensa fue consultado sobre si piensa radicar una denuncia contra el candidato del Partido Colorado por este hecho. "No, cómo voy a hacer una denuncia por eso. Estamos en campaña electoral, a mí me gusta la campaña electoral de siempre, a la uruguaya, no me gusta contaminarme con cosas que vienen de otro lado". Y agregó: "Que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo, es un poco la línea del domingo pasado cuando se prestó para un circo nunca antes visto".

Orsi comentó que Ojeda tiene todo el derecho de denunciar. Reconoció que conoce al argentino Mario Riorda, ya que participó en la pasada elección y es asesor de campaña. "No nos consta, pero si él tiene pruebas de ello que lo denuncie". Y agregó: "Me llamó la atención con la rapidez que me echó la culpa o que me responsabilizó, creo que es parte de un estilo que no nos conduce a mucho. Si hubo noticia falsa, toda mi solidaridad".