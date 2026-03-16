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EN TORRE EJECUTIVA

Orsi convocó a un nuevo Consejo de Ministros el próximo lunes; uno de los temas es la reforma del CPP

Se prevé presentar la iniciativa del Poder Ejecutivo a los ministros, recabar sus firmas y remitir el mismo lunes el articulado al Parlamento. El mandatario recibió el documento final por parte del Grupo Asesor Técnico.

Foto: Presidencia. Consejo de Ministros de este viernes.

Foto: Presidencia. Consejo de Ministros de este viernes.

Se prevé presentar la iniciativa del Poder Ejecutivo a los ministros, recabar sus firmas y remitir el mismo lunes el articulado al Parlamento para su discusión y aprobación en ambas cámaras legislativas. Orsi recibió este lunes el documento final de reforma del CPP por parte del Grupo Asesor Técnico (GAT) tras seis meses de trabajo.

El sábado, Orsi se refirió al tema durante su participación en la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó. El mandatario aludió a la búsqueda de herramientas que Uruguay necesita y mencionó la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un tema "que genera polémica"; la necesidad de revisar el CPP que "está vigente y no está mal ver hasta dónde avanzamos y que es lo que estaría haciendo falta"; y la modernización de la gestión.

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Habló de la incorporación de más tecnología para las tareas de inteligencia de la Policía para "estar un escalón arriba" en el combate al crimen organizado y que Uruguay tenga una agencia de inteligencia de mayor nivel. Refirió a que hay unanimidad para "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad.

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