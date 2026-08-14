Este viernes en La Coronilla, Rocha, se inauguraron las obras de remodelación y ampliación del liceo local, que ese acto pasó a denominarse Profesora Dorley Nicodella.
Orsi inauguró obras en el liceo de La Coronilla, que pasó a llamarse Profesora Dorley Nicodella
El presidente Orsi participó este viernes en Rocha de la inauguración de las obras de remodelación del liceo de La Coronilla, que a partir de ahora se denomina Profesora Dorley Nicodella.
Del acto participó el presidente Orsi, junto al intendente de Rocha Alejo Umpiérrez y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) Pablo Caggiani.
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