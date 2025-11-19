Orsi asistió en Punta del Este a la conferencia anual de zonas francas de América

El presidente Yamandú Orsi asistió en Punta del Este a la Conferencia Anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas.

El evento se realizó este miércoles desde la hora 10:00 en el Centro de Convenciones, con autoridades locales y nacional, y empresarios del sector.

"Es una instancia para analizar una realidad que se impuso en el mundo y que en Uruguay tiene su ley", dijo Orsi en rueda de prensa sobre el evento, y agregó: "La economía mundial cambió y hemos ido aceptando como países que es un dato de la realidad y que no solo hay que convivir, sino que promoverlo. En Uruguay genera mucha inversión".

"Cuando apareció la ley algunos dudábamos si esto en Uruguay iba a ser posible aplicar y si esto derrama o si genera la riqueza que se planteaba, y bueno, en mis años de gestión en Canelones tuvimos la oportunidad de potenciar una de ellas y de hecho generó mucho trabajo y sigue generando", dijo el presidente. Orsi-con-Abella-zonas-francas-foto-Corujo