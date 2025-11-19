Orsi asistió en Punta del Este a la conferencia anual de zonas francas de América

El presidente Yamandú Orsi asistió en Punta del Este a la Conferencia Anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas.
El presidente Orsi participó este miércoles de la conferencia anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. El evento se realiza en Punta del Este con autoridades y empresarios.
El evento se realizó este miércoles desde la hora 10:00 en el Centro de Convenciones, con autoridades locales y nacional, y empresarios del sector.
"Es una instancia para analizar una realidad que se impuso en el mundo y que en Uruguay tiene su ley", dijo Orsi en rueda de prensa sobre el evento, y agregó: "La economía mundial cambió y hemos ido aceptando como países que es un dato de la realidad y que no solo hay que convivir, sino que promoverlo. En Uruguay genera mucha inversión".
"Cuando apareció la ley algunos dudábamos si esto en Uruguay iba a ser posible aplicar y si esto derrama o si genera la riqueza que se planteaba, y bueno, en mis años de gestión en Canelones tuvimos la oportunidad de potenciar una de ellas y de hecho generó mucho trabajo y sigue generando", dijo el presidente.
