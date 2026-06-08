Orsi canceló el pedido que había hecho al Parlamento para ausentarse del país y viajar al Mundial

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi les entregó el Pabellón Nacional a los jugadores en el Complejo Celeste.

El presidente Yamandú Orsi dejó sin efecto el pedido que había realizado al Parlamento para ausentarse del país entre el 13 y el 18 de junio, con motivo del viaje que pensaba hacer a Miami (EEUU) a ver a la selección uruguaya. Así lo indicaron fuentes de Presidencia a Subrayado.

Este lunes 8, Orsi remitió una carta dirigida a la vicepresidenta Carolina Cosse en la que argumentó "razones de fuerza mayor" para dejar sin efecto el pedido al Senado para ausentarse del país por más de 48 horas, como lo marca el artículo 170 de la Constitución.

Seguí leyendo "Hoy me levanté reconsiderando": Orsi dijo que se está "cuestionando" si viaja o no a ver a Uruguay al Mundial

Si bien la semana pasada el mandatario manifestó que viajaría a uno de los partidos de Uruguay, y luego se supo que sería al partido inaugural de la selección, este sábado declaró en una entrevista radial que lo estaba reconsiderando; que prefería quedarse en el país para atender temas que le preocupaban.

“Hoy me levanté (con eso) dándome vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir. Tengo la rendición de cuentas, un tema central en cualquier gobierno; tenemos la ley de competitividad, que es fundamental que pueda salir. Si yo no estoy acá en Uruguay cuando estas cosas se traten, no sé”, señaló entonces en Pasión deportiva (radio Carve Deportiva).

Y agregó: “Me estoy entrando a cuestionar, de verdad. Si vos me decís ahora, yo estoy más para no ir y para quedarme. Porque el país tiene mil dolores de cabeza que tenemos que resolver. Y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado si yo no estoy. Estoy más para no ir ahora”.

El canciller Mario Lubetkin habló este lunes y dijo que el presidente tiene su agenda pero no profundizó sobre los motivos que llevaron a Orsi a cambiar su postura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2064036651870138655&partner=&hide_thread=false Lubetkin anunció que dos días después del partido con Arabia Saudita habrá "el día uruguayo" en Miami para la promoción de productos uruguayos. "Ojalá que ganando seamos más potentes", afirmó. La presencia de Orsi en el Mundial sigue en duda. "El presidente tiene su propia… pic.twitter.com/QdlakpVCfD — Subrayado (@Subrayado) June 8, 2026

Además, el mandatario viajará este lunes de tarde a Buenos Aires tras ser invitado a una entrega de premios en el Centro Ana Frank.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2064019379407253956&partner=&hide_thread=false El presidente Yamandú Orsi prevé viajar esta tarde a Buenos Aires. Fue invitado a la entrega de premios del Centro Ana Frank. Informa @Vdelossantos | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/1SQ6kMT0vR — Subrayado (@Subrayado) June 8, 2026

El jueves pasado, Orsi les entregó el Pabellón Nacional a los jugadores en el Complejo Celeste, en Canelones. Allí tuvo un intercambio con los futbolistas y con Marcelo Bielsa. Fue entonces cuando confirmó a los medios de prensa que pensaba viajar a un partido, luego de ser invitado por la FIFA.

La selección uruguaya debutará el lunes 15 ante Arabia Saudita; luego, se enfrentará a Cabo Verde el domingo 21; y a España, el viernes 26.