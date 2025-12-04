Orsi asistió al show de Shakira: "Hoy tocó disfrutar con la familia; salió foto con los trabajadores que están detrás de escena"

Instagram Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi participó del recital de la cantante colombiana Shakira realizado en el estadio Centenario.

"Hoy tocó disfrutar el show de Shakira con la familia. Salió foto con los trabajadores que están detrás de escena, gracias por el cariño", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

En la publicación se aprecia al mandatario tomándose fotos con una familia y luego con el personal que trabajó detrás del escenario.

Orsi agradeció el cariño e ingresó al estadio para presenciar el concierto del tour "Las mujeres ya no lloran".

