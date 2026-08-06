Un peón rural de 59 años murió este jueves de tarde a causa del temporal en el departamento de Cerro Largo.
Un peón rural de 59 años murió este jueves de tarde tras ser alcanzado por un rayo en Tupambaé
El hombre volvía a la estancia en la que trabajaba cuando fue víctima de la tormenta eléctrica que afectó varias zonas del país.
El hombre volvía a la estancia en la que trabajaba en paraje Laguna del Junco, en la localidad de Tupambaé cuando fue alcanzado por un rayo, producto de la intensa tormenta eléctrica que afectó varias zonas del país.
El caballo en el que trabajaba también murió en el lugar.
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En el caso trabajó personal de la seccional 8ª de Tupambaé y la Fiscalía de Melo de 1º turno.
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