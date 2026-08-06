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Meteorología emitió doble advertencia hasta las 06.00 por vientos muy fuertes y persistentes y vientos fuertes y persistentes

La advertencia naranja es por vientos entre 60-80 km/h con rachas entre 90-120 km/h y puntualmente superiores; la amarilla presentará vientos entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores.

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Meteorología actualizó las advertencias naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes y vientos fuertes y persistentes; ambas rigen desde las 18.00 hasta las 06.00 de este viernes.

Según el comunicado, la advertencia naranja es por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90-120 km/h y puntualmente superiores", indicaron.

Las principales localidades afectadas son:

meteorologia emitio una advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas de 8 a 12 horas de este jueves
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Meteorología emitió una advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas de 8 a 12 horas de este jueves

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Durazno: Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

En lo que respecta a la advertencia amarilla, el comunicado indica que el área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores.

Las localidades son:

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Cerro Chato y Goñi.

Río Negro: Grecco y Los Arrayanes.

Rivera: Vichadero.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Las Toscas, Paso de los Toros, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla y Santa Clara de Olimar.

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