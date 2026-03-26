Crearán un centro de comando unificado para seguridad en la frontera con mayores potestades para las Fuerzas Armadas

El Ejército en la frontera. Foto: archivo Subrayado. Nuevo plan de seguridad.

El ministro del Interior Carlos Negro presentó este jueves el plan de seguridad y en ese marco anunció que se una de las medidas es crear “un centro de comando unificado en la frontera ” que implicará “ampliar la participación de las Fuerzas Armadas ” en las zonas cercanas a los límites con Brasil y Argentina.

Negro aseguró que esto se realizará “en toda la frontera”, tanto el litoral terrestre con Brasil como en la frontera con Argentina a través del río Uruguay.

“Vamos a extender la competencia y la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en la frontera”, insistió.

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Sobre este punto, el plan presentado dice textualmente que se propone “la ampliación de controles de fronteras en coordinación con las Fuerzas Armadas”, y la “implementación de anillos digitales para controlar el tránsito de personas y vehículos”.

Aquí agrega el “aumento de la regulación y control de motos y automóviles en situación irregular”.