RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAN DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Crearán un centro de comando unificado para seguridad en la frontera con mayores potestades para las Fuerzas Armadas

Lo anunció el ministro del Interior Carlos Negro al presentar el plan de seguridad. Se propone “extender la competencia y jurisdicción de las Fuerzas Armadas en la frontera”.

El Ejército en la frontera. Foto: archivo Subrayado. Nuevo plan de seguridad.

El Ejército en la frontera. Foto: archivo Subrayado. Nuevo plan de seguridad.

El ministro del Interior Carlos Negro presentó este jueves el plan de seguridad y en ese marco anunció que se una de las medidas es crear “un centro de comando unificado en la frontera” que implicará “ampliar la participación de las Fuerzas Armadas” en las zonas cercanas a los límites con Brasil y Argentina.

Negro aseguró que esto se realizará “en toda la frontera”, tanto el litoral terrestre con Brasil como en la frontera con Argentina a través del río Uruguay.

“Vamos a extender la competencia y la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en la frontera”, insistió.

Seguridad, tema central del Consejo de Ministros que encabeza Orsi este jueves en la Criolla Elías Regules. Foto: FocoUY
Seguí leyendo

Se conocerá hoy el plan de seguridad: Negro lo presentará en conferencia de prensa tras reunión del gabinete

Sobre este punto, el plan presentado dice textualmente que se propone “la ampliación de controles de fronteras en coordinación con las Fuerzas Armadas”, y la “implementación de anillos digitales para controlar el tránsito de personas y vehículos”.

Aquí agrega el “aumento de la regulación y control de motos y automóviles en situación irregular”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"
iniciativa de Inefop y Manpower

La experiencia de quedarte sin trabajo después de los 45 años y un programa que busca dar respuesta a este problema

Te puede interesar

Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Negro afirmó que el plan de seguridad tiene amplia participación social y política y destacó aportes de partidos video
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Negro afirmó que el plan de seguridad "tiene amplia participación social y política" y destacó aportes de partidos
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario