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IGLESIA CATÓLICA

Fieles esperan al papa León XIV en varios puntos de Montevideo: "Es una gran bendición", dijo una turista brasileña

"¡Recibimos al papa León XIV! ¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Uruguay!", reza la convocatoria de la Iglesia uruguaya.

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Son varios los puntos de Montevideo que convocan fieles de la Iglesia Católica para recibir al papa León XIV, que llegó a Uruguay este viernes.

La Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro este viernes para recibir al papa León XIV en Montevideo en el comienzo de su viaje por Uruguay y su gira por Sudamérica que lo llevará también a Argentina y Perú.

A partir de las 16 horas, la convocatoria es a concentrarse en la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; en el Parque Rodó; y en la rambla Sur.

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Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro para recibir al papa León XIV en Montevideo

"¡Recibimos al papa León XIV! ¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Uruguay!", reza la convocatoria de la Iglesia uruguaya.

"Es el regalo más lindo que recibe el país después de 38 años", dijo un creyente uruguayo que espera en Kibón. "Es el sucesor de Pedro, Pedro el sucesor de Jesús, y si hiciéramos lo que él nos dijo, querernos más los unos a los otros, no pasaría en el mundo lo que pasa".

Una brasileña de Río Grande del Sur contó que viajó más de diez horas en excursión para ver al papa León XIV en Montevideo. "Es una gran bendición, una alegría y renovación de la esperanza que necesitamos siempre", aseguró una de ellas.

En la previa, La plaza Matriz estaba ya rodeada de niños vestidos representando distintos santos de la Iglesia Católica.

En desarrollo.

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"¡DÉMOSLE UNA CALUROSA BIENVENIDA!"

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