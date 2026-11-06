Fieles esperan al papa León XIV en varios puntos de Montevideo: "Es una gran bendición", dijo una turista brasileña

Son varios los puntos de Montevideo que convocan fieles de la Iglesia Católica para recibir al papa León XIV, que llegó a Uruguay este viernes.

La Iglesia Católica estableció tres puntos de encuentro este viernes para recibir al papa León XIV en Montevideo en el comienzo de su viaje por Uruguay y su gira por Sudamérica que lo llevará también a Argentina y Perú.

A partir de las 16 horas, la convocatoria es a concentrarse en la rambla Wilson, detrás del Club de Golf; en el Parque Rodó; y en la rambla Sur.

"¡Recibimos al papa León XIV! ¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Uruguay!", reza la convocatoria de la Iglesia uruguaya.

"Es el regalo más lindo que recibe el país después de 38 años", dijo un creyente uruguayo que espera en Kibón. "Es el sucesor de Pedro, Pedro el sucesor de Jesús, y si hiciéramos lo que él nos dijo, querernos más los unos a los otros, no pasaría en el mundo lo que pasa".

"Es el regalo más lindo que recibe el país después de 38 años", dijo un creyente uruguayo que espera al papa León XIV en Kibón. "Es el sucesor de Pedro, Pedro el sucesor de Jesús, y si hiciéramos lo que él nos dijo, querernos más los unos a los otros, no pasaría en el mundo lo que pasa". — Subrayado (@Subrayado) November 6, 2026

Una brasileña de Río Grande del Sur contó que viajó más de diez horas en excursión para ver al papa León XIV en Montevideo. "Es una gran bendición, una alegría y renovación de la esperanza que necesitamos siempre", aseguró una de ellas.

Turistas de Río Grande del Sur viajaron más de diez horas en excursión para ver al papa León XIV en Montevideo. "Es una gran bendición, una alegría y renovación de la esperanza que necesitamos siempre", aseguró una de ellas. https://t.co/2HnwFleRt9 — Subrayado (@Subrayado) November 6, 2026

En la previa, La plaza Matriz estaba ya rodeada de niños vestidos representando distintos santos de la Iglesia Católica.

La plaza Matriz está rodeada de niños que esperan la llegada del papa León XIV vestidos representando santos. En el lugar, @maguipradop https://t.co/gbi5g79SAv — Subrayado (@Subrayado) November 6, 2026

En desarrollo.