Organización que rehabilita animales alerta por estafas: se hacen pasar por ellos y desvían donaciones a otras cuentas

Ecqus, organización civil que rehabilita animales , alerta por una estafa a sus socios. Hay personas que llaman a nombre de la ONG para que cambien su forma de pago y el dinero está siendo desviado a otra cuenta.

"Somos una ONG que tenemos casi 32 años de trayectoria, de trabajo social. Esto es una chacra de rehabilitación, no es un refugio. Lamentablemente no tenemos apoyo del Estado ni de ninguna institución, solamente de la gente, y hace ya un tiempo estamos sufriendo una estafa por parte de personas que en un tiempo nos hacían socios y están llamando a nuestros socios haciéndose pasar por nosotros, diciendo que cambió la modalidad de pago", indicó Andrea Silva, coordinadora de la organización.

Silva señaló que la denuncia a nivel judicial está radicada, pero "tenemos que llevar ante la Justicia a la persona que está haciendo esto, y para esto necesitamos que los socios nos llamen y que denuncien".

"Si ustedes reciben una llamada de Ecqus no somos nosotros, y menos para decirles que estamos reestructurando el sistema de pago. Una total mentira. También llaman diciendo que ya no existimos, y acá pueden ver que sí existimos. Con más de 150 animales a cargo", aseguró.

En Ecqus tienen 17 caballos recuperados, que estaban abandonados en la calle o maltratados, dos cerdas y unos 130 perros también rehabilitados y recuperados. Estos últimos se pueden adoptar.

Las formas para colaborar con Ecques: