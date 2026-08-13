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EN CIUDAD DEL PLATA

Organización que reclutaba a mujeres como domésticas y las obligaba a ingresar drogas a la cárcel tiene otro condenado

Un tercer individuo que había sido detenido por la Policía en los operativos, fue condenado pero por tráfico interno de armas de fuego a 7 meses de cárcel. La pareja del primer condenado fue liberada.

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Otro hombre fue condenado como partícipe de la organización que reclutaba a mujeres en Montevideo para realizar tareas domésticas en una casa de Ciudad de Plata en San José, pero las retenía y las obligaba a ingresar drogas para reclusos alojados en la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar.

Por este caso, un hombre fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión, pero la investigación de la Fiscalía de Libertad de 1º turno continuó y logró la condena de un segundo partícipe en la maniobra, que también fue condenado por asociación para delinquir, trata de personas y negociación de estupefacientes a 5 años y 8 meses de cárcel. Era quien trasladaba a las mujeres hacia y desde la prisión, y quien acondicionaba los envoltorios de droga.

Un tercer individuo que había sido detenido por la Policía en los operativos, fue condenado pero por tráfico interno de armas de fuego a 7 meses de cárcel.

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En cuanto a la pareja del primer condenado por la maniobra, que también había sido detenida, fue liberada por falta de pruebas en su contra.

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