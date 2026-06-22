Oposición interpeló al ministro Gabriel Oddone por situación de la economía y cambios en las AFAP

Foto: FocoUy. Gabriel Oddone es interpelado en el Senado el 22 de junio de 2026.

El ministro Gabriel Oddone y el senador Sergio Botana se saludan antes de comenzar la interpelación. Foto: FocoUy

El ministro de Economía, Gabriel Oddone fue interpelado este lunes en el Senado por la situación actual de la economía uruguaya, sus perspectivas a futuro y, entre otros temas, los cambios previstos por el gobierno al régimen de las AFAP.

El senador interpelante fue Sergio Botana, del Partido Nacional, quien entre otras cosas apuntó al país caro.

“El ministro dice que Uruguay siempre va a ser caro. Va a ser caro si sigue con gasto ilimitado. Con servicios públicos ineficientes, donde hay que mantener el servicio publico y después contratar un privado para que haga el trabajo. Importadores protegidos que ponen el margen que quieren”, dijo Botana.

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Botana también apuntó a la política monetaria del gobierno y a la política de inserción internacional, donde mencionó la negociación personal que hizo el presidente de Brasil Lula Da Silva con su par de Estados Unidos Donald Trump, y lo comparó con la actitud de Uruguay: "nosotros no hemos conseguido ni una entrevista" con Trump.

El senador blanco también cuestionó la política de fronteras y la diferencia de precios con Argentina y con Brasil. "Bien orientada, mal instrumentada. Cómo se va a legalizar alguien si va a ganar 6.000 pesos cómo máximo y el literal E (del impuesto) le cuesta 7.000 pesos. Ni una foca agarra viaje", dijo Botana.

"Donde había una política de Estado, ahora hay una política de comité de base", dijo resumió.

Botana también criticó al ministro de Trabajo Juan Castillo, por una influencia negativa sobre la economía y la inversión. "Prometió reducción de la jornada laboral y la obligación del preaviso ante despidos", dijo el senador, y agregó: "También ayudó poco con sus acciones, pagó seguro de paro a la pesca mientras la pesca estaba de paro".

La presentación completa del senador Botana:

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La intervención de Oddone

El ministro de Economía comenzó con una descripción de la situación internacional actual, lo que afecta a Uruguay en varios órdenes, especialmente en lo económico.

Luego habló de una "situación fiscal frágil" al momento de asumir el gobierno, aunque señaló que la inflación va a la baja. En este contexto recordó el crecimiento económico menor al esperado, aunque "la economía está en marcha".

También aseguró que Uruguay tiene "una matriz de protección social esta desenfocada", y agregó que esto se observa en "un sesgo etario, con la pobreza concentrada en la infancia".

"El sistema previsional tiene desafíos, en un país con 700.000 personas que por estar integradas al sistema laboral formal de manera intermitente, no tienen acceso a mecanismos de protección social, por su diseño, y eso deja a personas en situación de calle, a la población carcelaria", por ejemplo.

Para ello, dijo, el gobierno se propone "acelerar el crecimiento para aumentar la prosperidad y la cohesión social, reenfocar el Estado de bienestar para mejorar la matriz de protección social y dotar de los recursos suficientes para la seguridad".

Oddone aseguró que el crecimiento de la economía observado en el primer trimestre de 2026 es inferior al 1%, y entonces destacó: "La economía está creciendo más de lo que lo hacía en el último tramo del año anterior".

"Es una economía con aumento del salario real por encima del 2%, significativo. Aumento del salario real con creación de empleo de calidad, porque los cotizantes formales aumentan", dijo el ministro, y agregó: "Hay un crecimiento de la masa salarial significativa. Estamos satisfechos (con esto) en un escenario de crecimiento económico menor al esperado".

ODDONE EXPOSICION

"Hemos crecido en promedio mejor que la última década y ha crecido el empleo", dijo Oddone, y cuestionó la afirmación de que en Uruguay están cerrando muchas empresas.

"El año pasado abrieron más de 3.000 empresas. En ningún caso se puede afirmar que hay una contracción o cierre masivo de empresas. El año pasado hubo una creación neta de empresas, las que abrieron menos las que cerraron, de 3.090 empresas", dijo el ministro.

También habló del aumento del precio de los combustibles desde marzo, con tres ajustes al alza consecutivos producto del precio internacional del petróleo, que por la guerra en Oriente Medio superó los 100 dólares el barril.

Allí señaló que el aumento de precios de gasoil y nafta fue inferior a los países de la región que no son productores de petróleo y que, como Uruguay, deben importarlo.

Finalmente, sobre la composición de la deuda externa, cuestionado por Botana, el ministro dijo que Uruguay aprendió la lección de la crisis de 2002 y desde entonces redujo de 88% al 50% el endeudamiento en moneda extranjera. Habló de que esto es "un seguro" caro, sí, con "un beneficio que no se ve", pero que ha permitido al país enfrentar mejor los shocks internacionales.

"Es como quejarse de pagar el seguro del auto después de que no choqué durante todo el año", dijo Oddone.