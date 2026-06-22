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Prisión preventiva para "Dybu": el delincuente fue imputado como coautor del crimen de un bebé en Colón

Por este hecho hay un menor investigado y otro hombre, de 46 años, imputado por haber organizado la logística. Los disparos eran contra el padre del bebé que fue asesinado.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.

Su imputación es en calidad de coautor, por homicidio muy especialmente agravado. Va a prisión preventiva hasta el 8 de noviembre.

“Dybu” fue identificado por el Departamento de Homicidios de Montevideo como el líder de la banda que atentó contra otro hombre en Colón y mató a su hijo de un año y medio el pasado 27 de abril. Para los investigadores, este peligroso delincuente estuvo aquel día dentro del vehículo desde donde se arremetió a tiros contra el auto del padre del bebé que fue asesinado.

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“Dybu” también había sido identificado por el Departamento de Homicidios de Canelones por haber participado de un doble homicidio ocurrido en febrero en el asentamiento Corfrisa, en Canelones. Por ese hecho todavía no fue imputado.

Ambas dependencias policiales hicieron allanamientos en busca de Dybu, que tiene 30 años y cuatro antecedentes penales.

En un trabajo conjunto entre ambas dependencias policiales, los investigadores recibieron información sobre que delincuente asistiría este domingo a un evento de criollas en Sauce, Canelones y allí se logró su detención.

Por el homicidio del bebé hay tres personas involucradas: un menor que está siendo investigado, un hombre de 46 que organizó la logística y fue está imputado y faltaba detener al líder del grupo criminal, el "Dybu", que ahora está imputado.

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