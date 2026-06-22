Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con mucha nubosidad, lo que puede generar lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con abundante nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este.

El martes tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco con cielo parcialmente nublado, no descartándose chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este.

El miércoles comienza muy frío aún con probabilidad de chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo frío con abundante nubosidad y marcado descenso de temperatura en la noche.

Lunes 22 Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º Martes 23 Zona Norte: máxima 12º y mínima -4º Zona Sur: máxima 12º y mínima -4º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 0º Miércoles 24 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º