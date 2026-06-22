De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con mucha nubosidad, lo que puede generar lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con abundante nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este.
Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé días con mucho frío, helado de mañana y de noche, con mínimas bajo cero y probabilidad de aguanieve en el sureste y este. Los detalles día a día.
El martes tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco con cielo parcialmente nublado, no descartándose chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este.
El miércoles comienza muy frío aún con probabilidad de chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo frío con abundante nubosidad y marcado descenso de temperatura en la noche.
Tiempo muy frío, con heladas y ahora también lluvia; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días
Lunes 22
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Martes 23
Zona Norte: máxima 12º y mínima -4º
Zona Sur: máxima 12º y mínima -4º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 0º
Miércoles 24
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º
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