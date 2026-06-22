RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días con mucho frío, helado de mañana y de noche, con mínimas bajo cero y probabilidad de aguanieve en el sureste y este. Los detalles día a día.

Heladas-frío-polar-foto-Daniel-Rojas-junio

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con mucha nubosidad, lo que puede generar lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con abundante nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este.

El martes tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco con cielo parcialmente nublado, no descartándose chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este.

El miércoles comienza muy frío aún con probabilidad de chaparrones de aguanieve en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo frío con abundante nubosidad y marcado descenso de temperatura en la noche.

tiempo muy frio, con heladas y ahora tambien lluvia; el pronostico de nubel cisneros para los proximos dias
Seguí leyendo

Tiempo muy frío, con heladas y ahora también lluvia; el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos días

Lunes 22

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Martes 23

Zona Norte: máxima 12º y mínima -4º

Zona Sur: máxima 12º y mínima -4º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 0º

Miércoles 24

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 2º

Temas de la nota

Lo más visto

video
Tres ombúes, MONTEVIDEO

Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
TIENE 30 AÑOS

Detuvieron a un delincuente buscado por homicidio de un bebé en Colón y doble crimen en Las Piedras
EMPEZÓ EL INVIERNO

Jornadas muy frías, con aguanieve para algunas zonas al comienzo de la semana: el pronóstico de Nubel Cisneros
MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo

Te puede interesar

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
HOMICIDIO EN MALDONADO

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
El ministro Gabriel Oddone y el senador Sergio Botana se saludan antes de comenzar la interpelación. Foto: FocoUy video
En vivo | Senado

En vivo: interpelación al ministro Gabriel Oddone por situación de la economía y cambios en las AFAP
La formación inicial de Uruguay ante Cabo Verde. Foto: AFP
SAQUEN LA CALCULADORA

Las chances de Uruguay para seguir en el Mundial: desde quedar primero si vence a España hasta eliminado como peor tercero

Dejá tu comentario