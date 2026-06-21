Oposición interpela al ministro de Economía Gabriel Oddone este lunes en la Cámara de Senadores

El próximo lunes el ministro de Economía, Gabriel Oddone, será interpelado en la Cámara de Senadores. Sergio Botana será el miembro interpelante.

"La interpelación va a trabajar sobre la realidad de la Economía del país. Desde una perspectiva del nivel de actividad de la Economía, pero también de la política fiscal, de la política monetaria, del manejo de la deuda pública, de las acciones políticas que viene tomando el gobierno, si ayudan o no al trabajo nacional", indicó Sergio Botana a Subrayado.

Para el senador, estos puntos deben ser revisados por los legisladores, a partir de las explicaciones del equipo económico.

"Esperemos que de sus frutos, que no sea tiempo perdido, que algunas verdades surjan y que sirvan para corregir el rumbo. Primero para que haya rumbo, y después para corregir los malos rumbos. Que pueda trabajar tranquilo el almacenero y que pueda encontrar trabajo el trabajador que hoy pierde su empleo y no lo está encontrando", señaló.

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