Cierran el ex Hogar Tribal de INAU tras años de informes de la Inddhh por vulneración de derechos de adolescentes

El INAU cerrará este martes el ex Hogar Tribal, el centro de breve estadía para adolescentes varones ubicado en Capurro, tras años de observaciones e informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) sobre las condiciones del lugar.

En un comunicado difundido este lunes, el organismo informó que el cierre se realizará con la presencia del Directorio de INAU, que además explicará los cambios en el modelo de atención para adolescentes varones que ingresen al Sistema de Protección Especial.

El hogar funcionaba como un centro transitorio para adolescentes derivados por la Justicia u otros actores del sistema de protección, mientras se resolvía su situación o se definían medidas de amparo. El programa buscaba garantizar derechos y brindar atención integral, además de coordinar con distintos servicios especializados, señaló el gobierno.

Sin embargo, la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó durante años distintos monitoreos y observaciones sobre el funcionamiento del centro. En uno de sus informes, señaló que la infraestructura de la casa —una construcción antigua de dos plantas— no era adecuada para la convivencia de adolescentes.

hogar-tribal-capurro-inau-fachada Foto: Subrayado. Fachada del ex Hogar Tribal, imagen de 2013.

En enero de 2026, la Inddhh publicó un informe en el que sostuvo que en el centro se habían constatado “situaciones reiteradas de vulneración de derechos” y episodios de violencia institucional. El documento señalaba que los organismos públicos no habían logrado garantizar la protección integral de los adolescentes alojados allí.

Ya en abril de 2018, el INAU había separado del cargo a la directora y a dos funcionarios del hogar luego de otro informe de la Institución de Derechos Humanos. En esa oportunidad se indicó que el centro albergaba a 51 adolescentes, superando su capacidad, por lo que algunos dormían en colchones en el piso.

El relevamiento también advertía sobre baños deteriorados, basura acumulada en el subsuelo, malos olores y presencia de ratas. Además, adolescentes alojados en el lugar declararon que calentaban agua en un latón para bañarse y que esa misma agua era reutilizada en otros baños.

En setiembre de 2023, una nueva inspección de la Inddhh constató mejoras en la conflictividad interna respecto a visitas anteriores.