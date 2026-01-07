Oposición cita a varios ministros al Parlamento: cambios al Fonasa, tarifa de OSE, homicidios y educación

Este miércoles se reunió la Comisión Permanente del Parlamento y a instancias de los legisladores de la oposición se votaron varias mociones (por unanimidad) para citar a varios ministros durante enero y febrero para que den explicaciones sobre diversos temas de actualidad.

Las citaciones serán a la Comisión Permanente, que se reunirá entonces en régimen de Comisión General. Es un llamado a sala, al Plenario, pero no como una interpelación habitual. Esto es, no se votarán mociones de censura ni nada.

Este mismo miércoles comparecerá el ministro de Economía Gabriel Oddone y la ministra de Salud Cristina Lustemberg por los cambios introducidos al Fonasa y que implican menos devolución de los aportes a los trabajadores que anualmente tienen este beneficio.

OSE

Además se votó la citación del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y de las autoridades de OSE para que expliquen el aumento de tarifas de 8,5%, cuestionado por la oposición debido a que la inflación del 2025 cerró por debajo del 4% (3,65% según el dato final de diciembre).

Ortuño y las autoridades de OSE comparecerán ante el Parlamento el 20 de enero.

Homicidios

La oposición también citó (y fue votado por unanimidad) al ministro del Interior Carlos Negro por los homicidios ocurridos a fines de diciembre y comienzos de enero. El diputado Pablo Abdala dijo que fueron 6 en 48 horas a fines de diciembre, y 9 en los primeros siete días de enero.

Se coordinará la fecha de la comparecencia de Negro.

Educación

También se citó al ministro de Educación José Carlos Mahía y a las autoridades de la ANEP para explicar cambios en las materias de Secundaria que se aplicarán este año. Aún no se coordinó fecha de esta comparecencia.

Ganadería

Por último fue citado el ministro de Ganadería Alfredo Fratti para explicar la remoción de varios directores departamentales del Ministerio. Esta comparecencia será el 22 de enero.