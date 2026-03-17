Oposición cierra filas y "garantiza la continuidad" de Mónica Ferrero como Fiscal de Corte

Legisladores de la oposición llegaron a un acuerdo político para “garantizar la continuidad” de la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , y despejar dudas generadas por supuestas negociaciones de renovación de cargos que precisan mayorías especiales.

El acuerdo implica el primer anuncio político concertado de todos los partidos que se vincularon en la coalición oficialista del período pasado, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto, y supone una demostración de fuerza parlamentaria para mostrar al Frente Amplio que no tendrá votos para cambiar a Ferrero.

“Hoy la Coalición Republicana está para hacer un anuncio importante”, dijo el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, al abrir una conferencia de prensa en el Parlamento, junto a senadores y diputados de los partidos del acuerdo político.

Ojeda dijo que el acuerdo fue por considerar que hay “desidia e inacción del gobierno”, y que están con un “manoseo constante, trascendidos de prensa y situaciones”, respecto a la votación para cargos en Fiscalía, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.

El senador colorado agradeció la presencia de los diputados Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

“Le decimos públicamente al presidente que si envía la venia para designar como fiscal titular a Ferrero, aquí tiene 14 votos que la van a acompañar; y si decide no hacerlo, le comunicamos que la fiscal hasta 2030 seguirá siendo Ferrero”, agregó Ojeda.

El senador nacionalista Javier García, que junto a Ojeda fueron los principales negociadores, destacó el hecho de estar todos juntos en “la foto” de la conferencia y opinó que eso era “una señal muy potente desde el punto de vista político e institucional”. Destacó “la trayectoria personal, profesional y ética de Ferrero” y dijo que eso “es lo que garantiza y habilita el respaldo de esta coalición”.

JAVIER GARCIA FERRERO

El acuerdo por esta decisión política estuvo vinculada al compromiso asumido por senadores blancos y colorados de apoyar la interpelación presentada por el senador Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro.

El diputado cabildante Álvaro Perrone expresó que Ferrero, quien “se convirtió en la principal enemiga del mundo del narcotráfico y del crimen organizado“, debe concentrar “el mayor respaldo político que se le pueda dar“, y por eso la presencia de su partido en la conferencia de la oposición.

Perrone aclaró que eso “no significa ser parte de la Coalición Republicana“ y que eso lo habló con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “El tema quedó cerrado hasta 2030, Ferrero va a seguir siendo la fiscal“, enfatizó.