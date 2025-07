Oposición analiza interpelar al ministro Gonzalo Civila por otra muerte de una persona que vivía en la calle

“Entendimos que la situación estaba controlada, que se estaba aplicando la ley, que la alerta roja estaba funcionando, bueno, lamentablemente hoy es una demostración más de que la gestión del Ministerio no está siendo la esperada y bueno, esto nos va a llevar a conversar en bancada y también dentro de la coalición a ver qué medida tomar”, dijo el diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar en rueda de prensa este miércoles al mediodía, y agregó: “Creo que una de las medidas que podemos llegar a tomar es la interpelación al ministro porque estamos muy preocupados por el tema y el sistema político tiene que actuar”.

“Esto no es cuestión de enrostrarse muertes pero sí que estas cosas no sigan sucediendo”, aseguró Andujar. “Sobre todo cuando se activa la situación del Sinae, estamos en un estado de emergencia, esto no puede pasar”, agregó.

El diputado por Canelones dijo que el operativo especial del gobierno, que prevé el traslado obligatorio de personas que viven en la calle ante la ocurrencia de frío extremo, “al parecer solo funciona en Montevideo, en el interior no está funcionando”.

El ministro Civila estuvo el martes durante varias horas en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados (foto), citado por la legisladora del Partido Nacional Fernando Auersperg, para que explicará las siete muertes de personas que vivían en la calle hasta ese momento.