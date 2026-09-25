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OPERATIVO

Tres argentinos detenidos tras intentar ingresar mercadería de contrabando valuada en $3.680.000, en el puente San Martín

Los efectivos de Prefectura detectaron a tres vehículos en actitud sospechosa y tras la inspección encontraron chicles, desodorantes, repelentes, entre otros elementos.

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Tres ciudadanos argentinos que llevaban mercadería de contrabando fueron detenidos en un operativo en el puente General San Martín.

El monto incautado asciende los $3.680.000. En el procedimiento incautaron chicles, desodorantes, repelentes, entre otros elementos.

Los efectivos de Prefectura que realizaban tareas de control detectaron, sobre la hora 06.20, a tres vehículos que circulaban en actitud sospechosa.

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Uno de los vehículos intentó darse a la fuga, tras intentar ser inspeccionado, pero fue interceptado y demorado.

Los argentinos fueron consultados sobre si circulaban con mercadería sin declarar, manifestaron que no, pero en la inspección ocular encontraron bultos.

Fiscalía de Fray Bentos determinó la incautación de los tres vehículos.

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