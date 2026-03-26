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EN TACUAREMBÓ Y RIVERA

Operativo por contrabando: 16 detenidos en 39 allanamientos y 10 toneladas de mercadería incautada

“La operación tuvo como objetivo principal desarticular una estructura delictiva dedicada al contrabando a gran escala, que operaba en la frontera norte del país”, dice el Ministerio del Interior.

Operativo por contrabando: 16 detenidos en 39 allanamientos y 10 toneladas de mercadería incautada. Foto: Ministerio del Interior.

Operativo por contrabando: 16 detenidos en 39 allanamientos y 10 toneladas de mercadería incautada. Foto: Ministerio del Interior.

La Policía realizó un operativo a gran escala por contrabando en Tacuarembó y Rivera con 39 allanamientos que terminaron con 16 detenidos (10 mujeres y seis hombres) y 10 toneladas de mercadería incautada, en su mayoría alimentos, bebidas y productos de limpieza.

La operación “Banum” (así la denomina la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional) llevó varios meses y se hizo con la coordinación operativa de la Regional Norte que desarrolló trabajos de inteligencia en la frontera norte con Brasil.

“La operación tuvo como objetivo principal desarticular una estructura delictiva dedicada al contrabando a gran escala, que operaba en la frontera norte del país”, dice el comunicado del Ministerio del Interior.

Foto: Subrayado. 
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El contrabando se realizaba desde la ciudad de Livramento, en Brasil, frontera con Rivera, hacia Tacuarembó, donde se realizó la mayoría de los allanamientos.

Todo lo incautado:

2 vehículos, 1 revólver, 7 cartuchos cal. 22 mm, 1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm, 1 cargador de pistola 9 mm, 131.205 pesos uruguayos.

Además, 400 paquetes de arroz, 500 kilos de azúcar, 350 paquetes de sal, 500 paquetes de yerba, 250 paquetes de legumbres, 500 paquetes de fideos, más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas, 250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté), 400 paquetes de galletitas, 300 unidades de chocolates y bombones, 150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.), 300 unidades de snacks (papas, maní, etc.), más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental, 1.200 rollos de papel higiénico, 200 unidades de detergentes y lavandina, 1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones, 300 botellas de agua mineral, 350 unidades de energizantes, 250 unidades de jugos en polvo, 759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos), 500 cartones de cigarrillos, 500 cajillas de cigarrillos, 100 paquetes de tabaco, 1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche, 300 unidades de manteca

Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras, 300 kilos de huevos, 80 fardos de cerveza, 2.100 unidades de cerveza en botella y en latas, 150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales, 60 kilos de queso, 350 unidades de café, 2 handys marca Boateng con cargador.

El procedimiento contó con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

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