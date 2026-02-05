RECIBÍ EL NEWSLETTER
MIDES, POLICÍA E INTENDENCIAS

"Operativo calle": en dos semanas más de 260 personas fueron levantadas de la vía pública con la ley de faltas

"Es una puerta de ingreso a un sistema que tiene 8500 plazas. Entonces intentamos que las personas acepten alguna de esas respuestas", dijo director del Mides.

SITUACION-DE-CALLE-LEY-DE-FALTAS-MIDES

"Ingresan al Centro de Primera Atención (CPA) se les hace una primera atención social, pero también tenemos allí respuestas en salud, almuerzan, tienen infraestructura para bañarse, para lo que deseen, y nosotros procuramos que sea también el ingreso al sistema de protección social. Las personas no están privadas de su libertad, por lo tanto son libres de decidir si ingresan o si vuelven al centro de la ciudad, que no quiere decir que vayan a dormir a la intemperie, sino que quizás más tarde se acerquen a alguno de los puntos de ingreso y pernocten en un centro", explicó el director de Protección Social, Daniel Gerhard.

Un trabajador social y un psicólogo reciben a la persona trasladada para comenzar su asistencia y derivación a un centro Mides, en caso de que acepte.

"Es una puerta de ingreso a un sistema que tiene 8500 plazas. Entonces intentamos que las personas acepten alguna de esas respuestas", indicó.

El director de Protección Social sostuvo que se ha constatado que en 2025 circularon por centros mides 2000 personas nuevas con respecto a 2024.

"En 2024 ingresaron aunque sea una noche 13500. Ahora 15500. Hay personas nuevas. Lo que quizá no es tan fácil disgregar, es ver si responde a nueva agente en calle o gente que ya existía y que ahora accedió a ingresar", sostuvo.

