Álvaro Danza y Federico Martiarena 

Operaron al presidente y al gerente de ASSE luego del accidente que sufrieron en ruta 8

Álvaro Danza y Federico Martiarena se encuentran fuera de peligro, pese a haber recibido varias lesiones tras el accidente que sufrieron en la tarde del jueves. El conductor del otro vehículo se encuentra bien.

Fotos: Policía Caminera. Vehículos involucrados en el accidente en ruta 8.

Foto: FocoUy

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que su presidente, Álvaro Danza, y su gerente general, Federico Martiarena, fueron operados en la mañana de este viernes, luego del accidente que ambos sufrieron en ruta 8 en la tarde anterior.

Las intervenciones fueron en los prestadores de salud en los que se atienden los jerarcas. Desde allí se informó que Danza sufrió un traumatismo de tórax sin fractura y requirió la realización de un drenaje de tórax. Permanecerá en observación por un período de 48 a 72 horas.

Martiarena sufrió una luxofractura de un dedo de la mano que requirió cirugía. Además, requirió una curación especial en block quirúrgico debido a un escalpe en una de sus piernas. Asimismo, presentó cuatro fracturas costales sin realización de tratamiento quirúrgico.

Ambos se encuentran en observación y evolucionan de manera favorable, afirmó el organismo en el comunicado.

El accidente ocurrió sobre las siete de la tarde en el kilómetro 245 de ruta 8. En una camioneta oficial, regresaban de una recorrida por los centros asistenciales públicos de Melo y río Branco. También iban a bordo de ese vehículo oficial, otras tres personas.

El otro vehículo involucrado –que circulaba por la ruta, en sentido contrario– fue un auto, y su conductor se encuentra en buen estado. Todos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para las primeras asistencias.

Los integrantes de ASSE fueron derivados al hospital de Treinta y Tres y luego a Montevideo para completar estudios, mientras que el conductor del otro vehículo fue atendido en un centro de salud privado de Treinta y Tres.

