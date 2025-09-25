Un hombre fue imputado por el incendio ocurrido el pasado 4 de setiembre en una gomería de La Paz, en Canelones.
Gomería de La Paz: expareja de la dueña cumplirá prisión preventiva por incendio intencional
El individuo de 52 años fue imputado por el delito de incendio, violación de domicilio agravado, violencia doméstica agravada y desacato agravado, por lo que deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 90 días con prohibición de acercamiento.
El hombre tenía prohibido acercarse a su expareja y dueña del local.
La fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, dijo a Subrayado que en una primera instancia los bomberos concluyeron que se trataba de un incendio sospechoso con intervención de actividad humana. A partir de ese momento, la Policía comenzó una investigación mediante las cámaras y, junto a las pericias de Bomberos, pudo confirmar que el foco ígneo había sido intencional.
El hombre fue identificado en la filmación. Ingresó con llaves apropiadas y salió 17 minutos después.
Los bomberos lograron evitar que el fuego llegara a un depósito de leña cercano. Tras un trabajo que duró más de tres horas, lograron extinguir las llamas.
No hubo personas lesionadas, pero la familia que vivía allí perdió todo.
