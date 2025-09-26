RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR EL PLAZO DE 90 DÍAS

Imputaron al conductor de la moto que atropelló a la niña de 5 años en Nuevo París; cumplirá prisión preventiva

Fiscalía informó que otro hombre también fue imputado por omisión de asistencia ya que retiró el birrodado del lugar; cumplirá prisión preventiva.

siniestro-niña-nuevo-paris

Dos personas fueron imputadas este viernes por el caso de la niña de 5 años que fue atropellada el pasado miércoles en el barrio Nuevo París.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que el conductor fue imputado por lesiones gravísimas a titulo de dolo eventual, mientras que otra persona, que retiró la moto, fue imputada por omisión de asistencia y encubrimiento.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.
Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI

El caso

Eran las cinco de la tarde. La niña estaba jugando en la banquina de la calle cuando pasaron tres motos haciendo wheelie y jugando carreras, afirmaron testigos a la Policía.

Una de las motos atropelló a la menor, que ingresó a la emergencia del hospital del Cerro en estado grave. Llegó allí con sus padres en un taxi. La pequeña fue operada. Los médicos tuvieron que extraerle el bazo por una hemorragia que sufrió.

Mientras tanto, los tres motociclistas, se dieron a la fuga. Fernando, un vecino, contó a Subrayado lo que vio en el momento. Según su relato, el conductor de la moto que la atropelló se cayó, pero volvió a subir y se fue.

Poco después llegó al mismo hospital el hombre que conducía la moto. Llegó a la emergencia del Cerro trasladado por sus familiares para pedir asistencia porque estaba lesionado tras caer de la moto.

