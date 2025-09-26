El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado y será imputado

Foto: Policía Caminera. El Pelón y el otro hombre fueron arrestados luego de que cayeran desde un puente.

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las dos de la tarde de este jueves en Florida.

Foto: Subrayado. El Pelón es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.

José Carlos Machado, alias El Pelón , de 32 años, cayó este jueves en la tarde y fue derivado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, porque está requerido por tres homicidios cometidos a inicios de setiembre, en una semana: dos en Canelones y uno en Maldonado.

Era el delincuente más buscado del país. Fue detenido tras una persecución policial que transcurrió durante 3 kilómetros, por un camino vecinal, cerca de Mendoza Chico, a la altura del kilómetro 83 de ruta 5, informó Subrayado .

Primero, a las once de la mañana de este jueves, El Pelón y otro hombre en moto habían sido vistos por la Policía haciendo maniobras imprudentes en plena ruta 5, pero fueron perdidos de vista. Enseguida la Policía montó un control en la zona y, a las dos de la tarde, al ver a los efectivos, los sospechosos dieron vuelta en U.

Seguí leyendo Gustavo Penadés dice que la justicia fue "engañada" por la Fiscalía y señaló a dirigentes blancos por comportamiento "miserable"

Allí comenzó la persecución que terminaría minutos después en un camino vecinal. Los ocupantes de la moto cayeron desde un puente y fueron arrestados. Uno de ellos era El Pelón, hoy a disposición de la Fiscalía. Les incautaron un revólver y la moto, que era robada.

El Pelón dijo entre alguno de sus allegados que tenía pensado ir a Florida "a hacer destrozo", respecto a lo delictivo, porque allí –según él– nadie lo conocía, supo Subrayado.

El fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio se encuentra por estas horas reuniendo evidencia y pidió audiencia para las 18:00 horas para imputar al delincuente.

En la mañana de este viernes El Pelón fue trasladado a Montevideo donde se le practicó una pericia psiquiátrica, que fue breve. Y más tarde fue llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa donde Valerio le tomó declaración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1971603910034080114&partner=&hide_thread=false El fiscal de Ciudad de la Costa Fernando Valerio reúne prueba por estas horas para pedir la imputación de El Pelón, sospechoso de haber cometido tres homicidios en una semana, a inicios de este mes. Informa @Lalocastro2112 | https://t.co/C2LSjpoIZq pic.twitter.com/ZfceCXZGSN — Subrayado (@Subrayado) September 26, 2025

El Pelón fue llevado a la Fiscalía a la hora 13:20.

"Vamo' arriba, papá", le gritó una familiar joven en el ingreso a la Fiscalía. "¡Vamo y vamo'!", respondió él.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1971611383348502969&partner=&hide_thread=false El Pelón acaba de ser llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa. Acusado de cometer tres homicidios este mes, prestará declaración ante el fiscal Fernando Valerio. https://t.co/C2LSjpoIZq pic.twitter.com/gpOTyVyIRh — Subrayado (@Subrayado) September 26, 2025

El director de la Policía Caminera, Luis Calzada, explicó cómo fue el operativo, en detalle. Y se conocieron imágenes de los momentos posteriores al arresto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1971625312485245087&partner=&hide_thread=false Estas son las imágenes posteriores a la captura de El Pelón, en un camino vecinal cerca de Mendoza Chico, en Florida.



Además, el director de la Policía Caminera, Luis Calzada, explica los detalles de la persecución y el arresto. https://t.co/C2LSjpoIZq pic.twitter.com/3DVzoZh4rG — Subrayado (@Subrayado) September 26, 2025

De los más buscados.

Para los investigadores policiales es uno de los delincuentes más peligrosos, que a lo largo de su vida acumula 38 indagatorias por distintos delitos, y que fue varias veces sometido a procesos judiciales que derivaron en imputación con internación cuando era menor y en prisión cuando cumplió la mayoría de edad.

Es sospechoso de estar implicados en tres asesinatos cometidos en una semana, a inicios de setiembre.

Por el crimen de un hombre de 33 años el lunes 8 en Colonia Nicolich. Por el asesinato de Talíha, una enfermera de 26 años que fue baleada dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada (huyó a Canelones). Y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

Mientras la Policía lo buscaba, “El Pelón” divulgó dos videos en los que dio su versión, dijo que lo están "ensuciando" y "difamando", y agregó: "Yo tengo familia, soy un ser humano como ustedes; mis hijos están siendo discriminados. La Policía me está buscando por todos lados, me estoy moviendo con mi abogado (...) No tengo por qué andar ocultándome como estoy".

El prontuario criminal.

el-pelon-captura-cedida-subrayado Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las dos de la tarde de este jueves en Florida.

El 30 marzo de 1993 nació y fue registrado como José Carlos Machado González.

El 1º noviembre de 2008, con 15 años fue internado en el INAU por un homicidio en grado de tentativa ocurrido en Montevideo. Luego quedó libre.

El 10 julio de 2009, por venta de drogas fue reintegrado al INAU.

Por un homicidio, el 3 julio de 2010 fue nuevamente internado, pero el juez lo dejó libre.

Tres meses después, en octubre de 2010, cometió otro homicidio, esta vez en Canelones y volvió al INAU. Poco después, un juez lo dejó en libertad.

El 5 enero de 2011 volvió al INAU por rapiña y un homicidio. Ese crimen fue a un repartidor de cigarrillos de 55 años en Colonia Nicolich, Canelones. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia decidió sancionar al juez que había otorgado la libertad a “El Pelón”.

Era enero de 2011 y le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad. Con el tiempo sumó anotaciones por drogas y rapiñas, así como por incendio, delito por el que estuvo preso.

Como mayor tuvo otras detenciones, procesado con prisión y luego puesto en libertad, todos estos antecedentes fueron en Canelones.

El 2 de febrero de 2016: a prisión por delito de abigeato agravado.

El 29 diciembre 2019: a prisión por lesiones graves, especialmente agravadas en reiteración real, con delito de hurto.

El 18 de mayo de 2021 fue enviado a prisión por violencia doméstica, incendio y lesiones personales.

El 24 marzo 2023 fue a prisión por suministro de drogas.