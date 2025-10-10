Por primera vez los operadores penitenciarios civiles harán un paro nacional el próximo miércoles en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las cárceles uruguayas.
Operadores penitenciarios civiles harán paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las cárceles
Los operadores penitenciarios civiles (no los policías) convocan a un paro el miércoles 15. Reclaman que su trabajo sea declarado insalubre y que haya mejores condiciones laborales.
Piden, entre otras cosas, que se declaren sus tareas como trabajo insalubre y se ingresen 2.500 operadores más, dijo el dirigente Jonhatan Perdomo.
La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios hace 40 días que instaló una carpa en la plaza 1º de Mayo, atrás del Palacio Legislativo.
Seguí leyendo
Extraditaron desde Uruguay a un integrante de la facción brasileña "Bala na cara"
Tras una asamblea, los trabajadores decidieron que ante la falta de respuestas por parte del gobierno y el Parlamento, realizarán un paro de sus actividades el próximo miércoles 15 de octubre. Es la primera vez que esa organización toma esta medida.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
OZEMPIC EN URUGUAY
Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
homicidio en montevideo
Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar
MONTEVIDEO
Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras
ASCASUBI Y ZUBILLAGA
Dejá tu comentario