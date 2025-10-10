RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNA MEDIDA INÉDITA

Operadores penitenciarios civiles harán paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las cárceles

Los operadores penitenciarios civiles (no los policías) convocan a un paro el miércoles 15. Reclaman que su trabajo sea declarado insalubre y que haya mejores condiciones laborales.

operadores-penitenciarios-cartel-plaza-1-de-mayo

Piden, entre otras cosas, que se declaren sus tareas como trabajo insalubre y se ingresen 2.500 operadores más, dijo el dirigente Jonhatan Perdomo.

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios hace 40 días que instaló una carpa en la plaza 1º de Mayo, atrás del Palacio Legislativo.

Tras una asamblea, los trabajadores decidieron que ante la falta de respuestas por parte del gobierno y el Parlamento, realizarán un paro de sus actividades el próximo miércoles 15 de octubre. Es la primera vez que esa organización toma esta medida.

